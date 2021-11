Arena Martínez: “La idea de mi marca es sacar el arte de las paredes o de las galerías para que después salga a la calle y que mejor que a través de un coche”

Las tendencias llegan a todos los ámbitos como en el sector del automóvil. Arena Martínez, diseñadora de moda, personalizó el nuevo modelo Toyota Yaris Cross. Arena, nació en una familia de creativos y amantes del arte, el mejor ejemplo es su padre, Papartus. La diseñadora siempre estuvo involucrada en el ambiente del arte y ahora, explota toda su creatividad y forma de entender el mundo del diseño y el arte, en el coche de Toyota. Ella es una gran apasionada de todas las formas de arte, y traslada el mundo de la cerámica al vehículo.

Desde que empezó con la marca, Arena Martínez trasladó su forma de entender el arte a las calles. En esta ocasión, se atrevió a que el arte se vea en un coche para que todo el mundo lo disfrute en primera persona. Las características más importantes de Arena Martínez en esta colaboración, fue llevar al coche a otra dimensión y que sea accesible para todo el mundo.

En Lifestyle hemos conocido mediante una entrevista con Arena Martínez, cómo fue el proceso creativo y qué hilo conductor estableció para unir la cerámica y el coche de Toyota.

¿Qué pensaste cuando Toyota te propone personalizar su modelo Yaris Cross?

Cuando me propusieron hacer esta colaboración, fue para mí una gran noticia. Toyota es una marca marca y que apueste por jóvenes diseñadores como yo, es muy importante. Sobre todo cuando tengo una firma que une arte y moda.

¿Cuál es la idea principal de la personalización?

La idea de mi marca es sacar el arte de las paredes o de las galerías, y después que salga a la calle y que mejor que a través de un coche. No es algo que me había planteado, pero en el momento que esto surge, me lancé. El proceso creativo fue complicado, pero diferente y enriquecedor.

Yo siempre diseño todos los estampados de mi marca. Cuando empecé hacer pruebas con el coche, los primeros momentos fueron frustrantes porque no funcionaban mis primeras ideas. Después empecé a darme cuenta lo que realmente funcionaba en un coche y lo que no. El proceso creativo comenzó cuando encontré el sentido y la historia que encaje con el vehículo.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Para mí era muy importante que el coche fuera alegre, y con color, porque esto tiene que ver mucho conmigo. Y claro, tenía que ser elegante dentro de la línea de Toyota. Durante un tiempo estuve jugando mucho con Photoshop, hacer “brainstorming” todos los días y guiarme por la inspiración de la colección de cerámica que he creado junto a mi padre. Poder sacar la cerámica a la calle en un coche, fue la línea principal para seguir el proceso creativo.

Cuéntame más sobre la unión con tu padre y el resultado artístico del Toyota Yaris Cross.

A lo largo de los cuatro años que llevo con la marca, he hecho varias colaboraciones con otros artistas y sin duda una de las colaboraciones más especiales es la que tengo con mi padre. Después del confinamiento, muchas marcas comenzaron a hacer ropa deportiva, y yo vi que eso no tenía ningún sentido en mi firma. Por ese motivo, mi padre y yo hicimos una colaboración de cerámica.

Papartus, nombre artístico de mi padre, y yo, creamos cerámica entre los dos. Fue un momento especial y bonito. Y fíjate, que yo siempre quiero sacar la moda o el arte a las calles, y en esta ocasión la cerámica está dentro de casa. Y por ese motivo, cuando Toyota me contó la idea, apliqué la estética de la cerámica en el coche.

Arena Martínez con el modelo Toyota Yaris Cross. FOTO: Toyota

¿Qué hilo une la cerámica con el coche de Toyota?

Desde pequeña siempre he estado muy metida en el mundo del arte. Estaba siempre en el estudio de mi padre y eso para mí era como ir al parque. Me acuerdo cuando estaba con mi padre pintando y decir a las personas que eran cuadros que hacía con mi padre en las exposiciones. Después de volver a España, poder hacer una colaboración con mi padre y transmitir esos sentimientos de la cerámica, fue lo mejor. El hilo conductor es la unión creativa de padre e hija.

¿Cuáles serán las sensaciones del público al ver el coche?

Yo creo que frescura y alegría. Hemos pasados unos años complicados, y por ese motivo hay que añadir color y fuerza.

Si tienes carnet de conducir, ¿en qué te fijarías cuando quieres alquilar o comprar un coche nuevo?

Vivo en el centro de Madrid, pero cuando lo uso es para ir al taller o para ir a trabajos. Si tuviera que comprar uno, para mí el factor más importante es la seguridad.

Ahora hablando un poco sobre ti, ¿qué proyectos tienes con la marca?

Seguir diseñando dos colecciones por año, establecer diferentes colaboraciones y llevar el arte por todo el mundo. En 2018 nació Arena Martinez Projects y son proyectos artísticos que represento a otros artistas.

¿Volverás a Mercedes Benz Madrid Fashion Week?

No me veo en Ifema. Mi marca cuenta una historia y no es el mejor escenario. Me gustaría volver fuera, pero me pilló el coronavirus cuando solo llevaba un año y medio y desde entonces fue complicado. Todo está volviendo y seguro que hago algo.