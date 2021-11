Por qué tienes que hacerte con este traje de Zara antes de que llegue el Black Friday

Ha comenzado el mes de noviembre, y con ello seguro que somos muchas las que estamos ya preparando nuestra bolsa de la compra en alguna de nuestras tiendas favoritas a la espera de lo que ya son para la mayoría las mejores rebajas del año: hablamos del famoso Black Friday, que tendrá lugar el último viernes del mes. Pero quizás hayas visto en alguna web o tienda alguna prenda o conjunto que no quieres dejar escapar, y que temes que cuando lleguen los esperados descuentos aparezca el cartel del “agotado”.

Primero de todo debes preguntarte si realmente vale la pena esperar un mes por él, o si supone una inversión a largo plazo a pesar de no contar con ese 20% de rebajas que previsiblemente aplicarán la mayoría de las marcas. Para ello piensa si se trata de una prenda atemporal o de algo más de tendencia, que pasados unos meses quedará relegado al fondo de tu armario. Si a la primera pregunta es afirmativa pregúntate después si combina con el resto de tu ropa, y por último si tienes más de una ocasión en la que te ves usándolo.

Todo esto es lo que nos ha pasado con uno de los looks de la última colección de Zara. Tras la fiebre que le ha dado a la moda este año con los trajes sastre (y que esperamos que no acabe), especialmente para acudir a eventos y ser la invitada perfecta, invertir en uno diferente y original pero a la vez con un punto clásico que lo haga no pasar de moda es siempre una buena idea. Inditex lo sabe, y por eso ha querido que su buque insignia cuente entre sus nuevas propuestas con varias opciones de este tipo, en varios tejidos y colores.

Pero nuestra favorita es sin duda este dos piezas de su Limited Edition, y es que lo tiene todo para convertirse en el favorito entre las expertas en moda para las próximas fiestas que se nos avecinan. Su color marrón o tabaco, ya encumbrado por todos como el color estrella de la temporada otoño invierno. Su tejido, una mezcla entre terciopelo y satén, que resulta abrigado y agradable al tacto, además de otorgarle un punto de sofisticación. Y su corte, clásico y a la vez favorecedor para todas las siluetas. Todo ello hace de él el look perfecto para recurrir tanto si tienes una reunión de trabajo, acompañado de botines o incluso zapatillas, como para una fiesta con sandalias o zapatos joya.

Blazer terciopelo con seda Limited Edition, de Zara (79,95 euros)

Pantalón terciopelo con seda Limited Edition, de Zara (49,95 euros)