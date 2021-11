El pantalón de Zara en color chocolate que ya es viral entre las mujeres de 50 y 60 años

Si tienes que escoger en menos de 1 minuto, 5 prendas para meter rápidamente en la maleta serían las siguientes: americana en tono nude, camiseta blanca, minifalda de cuero y pantalón de tiro alto y unos botines. Solamente con estas prendas puedes crear increíbles looks, eso sí, el color es una opción libre, por lo tanto escoge bien porque será vital para tener el outfit definitivo. Te aseguramos que con estas prendas, cualquier mujer de 20, 30, 50 y 60 años consigue conjuntos fáciles y versátiles. Ahora bien, tienes que conocer desde ya el pantalón de tiro alto viral (para meter en la maleta de viaje), de Zara que ya conquistó todos los armarios y es perfecto para ti y tu madre o para una misma, si actualmente eres una mujer madura, pero atrevida y con clase.

La compra perfecta está en Zara, mejor dicho, está en el pantalón de tiro alto en tono chocolate con matices de café oscuro. No hay ninguna duda, que el color marrón es clave en este otoño/invierno, y si no piensa en cómo se destacó los pantalones de María Pombo, donde la prenda principal era el jersey. Por supuesto, era de Zara y claramente quedaban bien en cualquier tipo de cuerpo y edad de mujer. Ahora toca el turno de tener ese pantalón de tiro alto que llevas meses y meses buscando y ninguna marca tenía nada. ¡Muy atenta a toda la info!

No es la primera vez que un pantalón de estas características arrasa entre todo el mundo. La pregunta más común es saber por qué el pantalón queda tan bien en mujeres de 50 o 60 años y es debido a estos motivos:

- La caída.

- Silueta moldeadora.

- Tiro alto.

No es de extrañar que ya estés enamorada de los pantalones, porque el color permite combinar con otros tonos más fuertes o con tejidos estrella del 2021, el vaquero. ¿Cómo combinamos este pantalón? Zara propone una camisa satinada o un jersey de cuello alto en tono negro, para combinar con dicha prenda. Son el mejor comodín para cualquier duda de look o para ese momento que tienes que ir elegante a un sitio que no te habían avisado con tiempo.

Laura Escanes con el pantalón viral de Zara. FOTO: @lauraescanes

Los pantalones Françoise Full Length están siendo una auténtica revolución. Zara incluyó 8 pantalones diferentes, donde encontrarás una gran variedad de tonos, materiales y acabados. Laura Escanes también se apuntó y ella tiene esta misma prenda, pero en marrón ceniza.

¿Cuál es la inspiración en el diseño? Claramente en Françoise Hardy. Cantautora, modelo, actriz francesa y un icono en la moda, por su estilo y clase. Ahora entenderás por qué estos pantalones transmiten elegancia y sofisticación.

PANTALÓN FRANÇOISE FULL LENGTH (29,95€)

Pantalón de tiro recto en tono marrón chocolate oscuro. FOTO: Zara

Parte trasera del pantalón de tiro alto. FOTO: Zara