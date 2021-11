SARA CARBONERO ha tenido un flechazo con este jersey naranja de pelo de ZARA que hace ‘match’ con todas tus faldas vaqueras

Sara Carbonero lo tiene claro. Para los días más fríos de otoño solo necesitamos un jersey de efecto pelo. Si el otro día elegía un jersey negro para lucir con sus pantalones dorados más caros, hoy ha optado por una naranja para ir al trabajo y combinarlo con una falda midi vaquera. ¿Lo mejor? Que hemos encontrado este jersey de pelo naranja en Zara y nos hemos enamorado (muy, mucho) del escote que tiene en la espalda.

Stories Radio Marca. FOTO: radio marca

Eso si, la vida no puede ser perfecta, y esta prenda no estará rebajada por el Black Friday en Zara, pero nos da igual. Es un jersey al que le vamos a dar mucho uso, recordad que el naranja es el nuevo negro. Además, lo podemos llevar con un look más casual como el de Sara Carbonero para ir al trabajo o con una falda o pantalones de lentejuelas para un estilismo de Navidad.

Un jersey que Sara Carbonero ha combinado con un collar largo de lo más boho. ¿Quieres copiar el look de la periodista? Pues nosotras que somos todas unas detectives de la moda, hemos encontrado el jersey en Zara.

JERSEY EFECTO PELO (19,95€)

Jersey efecto pelo. FOTO: Zara

