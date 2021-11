El complemento más festivo que puedes tener estas navidades es un cinturón glitter

Siguiendo la línea festiva que parece que ha acaparado todo lo relativo a la moda en a penas unas semanas, seguimos buscando prendas y accesorios con las que seguir las tendencias pero a la vez sorprender. Y sobre todo ofrecer varias alternativas más allá del clásico vestido negro, que si bien nunca falla, puede que tras dos años pasando la Navidad en chándal y en tu casa no sea lo que más te apetezca. Por ello, si buscas destacar con un look que produzca literalmente destellos las marcas te lo ponen muy fácil este invierno. Si los colores neones eran una de las opciones, también sabemos que los metalizados no se quedan atrás. Es más, los expertos vaticinaron que el color plata sería uno de los favoritos de esta temporada, y no se equivocaron. Solo hay que mirar en la calle o en Instagram para darnos cuenta que no hay evento en el que no aparezca, de una u otra forma.

De cara a las próximas celebraciones nocturnas la moda va un paso más allá, y el color plata deriva en joyas, glitter, y en definitiva todo tipo de materiales y adornos brillantes que captan totalmente la atención y son perfectos para dar ese punto festivo al conjunto más serio. No importa si es un vestido liso, un mono o incluso un vaquero, basta con añadirle cualquier accesorio de este tipo para darte cuenta de que la transformación es realmente sorprendente.

Aunque lo hemos visto en mil y una formas, desde hebillas de zapatos hasta bolsos, colgantes, broches, o hasta adornos para el pelo, nuestra elección para estas fiestas es el cinturón. Y es que nos parece tan versátil, que solo necesitas añadirle cualquier vaquero (mejor uno recto y no demasiado oscuro) y un delicado jerséis de punto o una sencilla camisa blanca de corte masculino para conseguir un look totalmente nocturno sin complicaciones y en un solo minuto. ¿Te imaginas una manera más rápida de convertir tu outfit de trabajo en uno con aires disco?

Cinturón con aplicaciones joya, de Zara (29,95 euros)

Cinturón con aplicaciones joya, de Zara FOTO: Zara Cinturón con aplicaciones joya, de Zara

Cinturón apliques brillantes, de Mango (22,99 euros)

Cinturón apliques brillantes, de Mango FOTO: Mango Cinturón apliques brillantes, de Mango

Cinturón plateado estilo cadena estrecha con incrustaciones de strass, de Asos Design (10,35 euros)

Cinturón plateado estilo cadena estrecha con incrustaciones de strass, de Asos Design FOTO: Asos Design Cinturón plateado estilo cadena estrecha con incrustaciones de strass, de Asos Design

Cinturón plata con strass, de Bijou Brigitte (19,95 euros)

Cinturón plata con strass, de Bijou Brigitte FOTO: Bijou Brigitte Cinturón plata con strass, de Bijou Brigitte

Cinturón de cristales multicolor, de Black & Brown (130 euros)