Solo necesitamos que nos inviten a una boda para copiarle a VICKY MARTÍN BERROCAL el vestido de INVITADA PERFECTA de otoño

No se puede ser más jefaza de la moda que Vicky Martín Berrocal. No tenemos ninguna duda. Y por eso la diseñadora sevillana es una de nuestras españolas mejor vestidas cada año y este 2021 no tenemos dudas que será una de las primeras de nuestra lista. Y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar desde Portugal marcándose este lookazo de invitada perfecta de otoño con el que se ha pasado el juego de la moda y de las tendencias.

¿Lo mejor? Que es de su marca Victoria y por lo tanto es ‘made in Spain’. ¿Aún no lo has visto? Te vas a enamorar.

¿La mala noticia? Que aún no está a la venta a la web. Aunque si ya lo ha lucido Vicky Martín Berrocal seguro que pronto estará disponible. Un vestido de estilo camisero, de encaje en azul bebé y con los puños de las mangas con plumas del mismo color. Sin duda, una de las tendencias que más triunfa este otoño, los puños con plumas. ¡No se puede ser más elegante que Vicky!