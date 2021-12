VIOLETA MANGRIÑÁN también ha caído rendida al mono de Zara más viral para esta Navidad con lentejuelas y un gran lazo

Ahora sí que no hay marcha atrás. La cuenta atrás para la Navidad, oficialmente, ya está aquí. Y aunque nosotras ya llevamos semanas en modo navideño, ahora con el primer día de apertura del calendario de Adviento ya lo está todo el mundo también. Si el otro día era Marta Lozano, ahora es Violeta Mangriñán y medio Instagram. Ya no hay dudas que este mono de Zara es la prenda viral para Navidad. Aunque este precioso mono con lazo y lentejuelas en verdad nos puede servir para cualquier cena navideña que tengamos durante este mes de diciembre.

¿Qué aún no lo has visto bien? Pues no sé a qué estás esperando, porque además, en la web de Zara lo acaban de reponer en todas las tallas ya que ayer había volado. Así que si te quieres hacer con este mono, no esperes mucho o te volverás a quedar sin él.

Violeta Mangriñán con mono de Zara. FOTO: @violeta_mangrinyan

MONO LAZO LENTEJUELAS (59,95€)

Mono lazo. FOTO: Zara