El gorro de pelo es el favorito de las celebrities, y tenemos las pruebas

Tras muchos años trabajando en el mundo de la moda y analizando al detalles los estilismos más surrealistas e inesperados es raro que a nuestro ojo haya algo que le sorprenda en cuanto lo que tendencias se refiere. Pero aunque parezca mentira, esta industria todavía tiene la capacidad de sorprendernos y dejarnos con la boca abierta en alguna que otra ocasión. Y eso es lo que nos ha pasado al ver uno de los accesorios más denostados de los dosmil coronando las cabezas de algunas de nuestras influencers favoritas.

Podríamos achacarlo a la ola de frío mundial que parece que se ha apoderado del tiempo estas últimas semanas, o quizás al auge de la moda aprés-ski y las escapadas a la nieve que están empezando a realizar algunas de nuestras instagrammers favoritas. El caso es que el sombrero de pescador (ya conocido popularmente como bucket hat) no ha quedado en el armario veraniego, si no que parece que nos va a acompañar todavía una temporada en su versión más peluda. Si bien no nos sorprende del todo, ya que el modelo impermeable, especialmente el tipo Barbour fue una de las claves de los días más lluviosos del otoño.

Una de las primeras en avisarnos de esta tendencia ha sido Emily Ratajkowski, quien no ha dudado en lucirlo por la ciudad de Londres mientras promocionaba su libro “My Body”, ya todo un bestseller. Si bien el diseño que luce la modelo pertenece a la firma británica Emma Brewin y ronda los 400 euros, nosotras nos hemos dado cuenta que podemos emularla con propuestas que no nos hagan gastarnos más de 20 euros.

Naturalmente, este accesorio retro viene en un arco iris de colores invernales y pasteles en sintonía con el año 2000, desde el tan aclamado lila hasta un sencillo blanco pasando por tonos más ponibles y básicos como el negro, el marrón o el beige. La clave está en llevarlo con prendas totalmente abrigadas, como botas de pelo, abrigos y chaquetas acolchadas y jerséis de punto grueso o cuello alto. Eso sí, este sombrero mejor lucirlo con el pelo suelto.

Gorro tipo bucket con tejido de pelo, de Natura (14,90 euros)

Gorro tipo bucket con tejido de pelo, de Natura (14,90 euros)

Sombrero bucket efecto pelo, de Bershka (15,99 euros)

Sombrero bucket efecto pelo, de Bershka (15,99 euros)

Sombrero Teddy, de Arket (39 euros)

Sombrero Teddy, de Arket (39 euros)

Bucket hat de pelo, de Accesorize (20 euros)

Bucket hat de pelo, de Accesorize (20 euros)

Sombrero bucket de pelo blanco, de H&M (14,99 euros)