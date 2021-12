Si eres fan de los pijamas navideños tienes que ver estos diseños

Estábamos deseándolo y por fin ha llegado la que ya es para muchos la época más festiva y a la vez familiar del año. Pero también es un tiempo en el que por las bajas temperaturas y los días de fiesta pasamos más tiempo en casa que habitualmente, así que también se convierte por ello en el momento perfecto para conseguir ropa cómoda, calentita y a ser posible divertida, porque este el mes del año en el que sentirse un niño no solo está permitido si no es que es casi una obligación.

Aunque puede que estés cansada del modo pijama o chandal tras el confinamiento que hemos vivido y para muchos el teletrabajo no ha terminado del todo puede que estas ideas que te traemos a continuación te den ganas de volverte a poner en modo casa. Porque no hablamos de prendas suaves pero a la vez elegantes y discretas, como puede ser el famoso y adorado punto, si no que esta vez apostamos por lo más llamativo que encuentres en las tiendas. La única premisa es que los dibujos o estampados que puedan tener sean con motivos navideños, o en su defecto de cuadros de aires escoceses, en tonos que no varíen mucho del rojo, verde, azul y blanco.

Desde personajes de dibujos animados tan míticos como Mickey Mouse o Snoopy hasta otros más nuevos como el Grinch. Pero también hay opciones más tradicionalmente como aquellos que incorporan dibujos de renos, copos de nieve, abetos, lazos o unas sencillas y siempre atemporales grecas. Además, la mayoría de nuestras tiendas de fast fashion favoritas apuestan tan fuerte por esta tendencia navideña que ya ofrecen creaciones para toda la familia, desde los más pequeños de la casa hasta nuestras mascotas.

Y es que a nosotras nos parece también un regalo perfecto para un amigo invisible o para aquellos que no sepan que pedir ó regalar- por Papa Noél y busquen algo realmente navideño con lo que sorprender y a la vez sacar una sonrisa. Hemos buceado por todas las tiendas para darnos cuenta que hay un sin fin de opciones para todos los gustos, pero aquí hemos querido traerte una pequeña selección de nuestros favoritos.

Pijama mujer largo perros azul 100% algodón, de Women’secret (22,99 euros)

Pijama camillero de cuadros en algodón 100%, de Oysho (40,98 euros)

Pijama navideño de punto con grecas alpinas, de Primark (14 euros)

Pijama Teddy, de Intimissimi (39,90 euros)

Pijama navideño de Mickey Mouse, de Lefties (12,99 euros)