6 truquitos de experto para decorar de Navidad un piso pequeño este puente (y no morir en el intento)

¿Aún no has decorado tu pisito con el espíritu más navideño? Tradicionalmente en España este puente de diciembre se aprovecha para decorar nuestros hogares de Navidad, y aunque este año muchos nos hemos adelantado para sobrellevar mejor la situación, aún hay mucha gente que no lo ha hecho. Por eso hoy os traemos 6 consejos de los expertos de Colvin para decorar de Navidad un piso pequeño y no morir en el intento.

Recuperemos la ilusión por decorar, ahí van algunos consejos:

- Sencillez: Si tu lema es “menos es más” estás de suerte, este año lo minimal está de moda. El aparador de tu comedor, una mesita pequeña, un rinconcito del salón… tan solo necesitas una planta de tamaño mediano para que tu casa respire a Navidad. Apunta, nuestro abeto Chris, la poinsettia Mary o nuestro cactus Claus darán el toque de color justo y necesario que tu salón necesita.

Decoración Navidad pisos pequeños.

- Color: Si hay un color que reine todas y cada una de las Navidades, ese es el rojo. Atrévete con las combinaciones de flores en tonos rojos para dar la bienvenida a las fiestas. Ilex, Anémonas, Amarylis y rosas, todas rojas, son perfectas para dar el toque de alegría al recibidor o como centro de mesa. ¡Imposible que pasen desapercibidas!

Decoración Navidad pisos pequeños.

- Texturas: Si tu casa respira ese aire bohemio y te pirran las texturas y fibras naturales, lo tuyo es un ramo con mucha variedad de flor, de esos que te trasladan al bosque. No tengas miedo de jugar con tu ramo, desármalo, separa por variedades de flor y vuélvelas a juntar según te parezcan, por ejemplo, haciendo pequeños bouquets de foliage verde, un conjunto con flores secas o un pequeño ramo de una sola variedad de flor.

Top tipo: unas ramas de algodón solas quedan ideales.

Decoración Navidad pisos pequeños.

- Coronas: Sin duda el “must” de la temporada. Este año estamos pasando mucho más tiempo en casa, así que date el gustazo de ver tu corona favorita en la pared de tu salón y no solo en la puerta de casa cuando entras o sales. De estilo boho, de carácter industrial o la más tradicional, cualquier corona quedará ideal en el salón de tu casa.

Decoración Navidad pisos pequeños.

- Centros de mesa: En los tiempos que corren nos hemos dado cuenta de la importancia de los pequeños detalles, así que este año, aunque tengamos que ser poquitos alrededor de la mesa de Navidad, vamos a darlo todo con la deco navideña. Caminos de mesa de verdes infinitos, detalles florales en las servilletas, velas a diferentes alturas, hilos de luz para dar calidez o un buen bouquet de flores con volumen pueden llevarte a lo más alto en la lista del perfecto anfitrión.

Decoración Navidad pisos pequeños.

- Rincón de Navidad: Existe un creciente interés por todo lo que esté relacionado con el confort en el hogar; ver una peli, cocinar, cuidar de nuestras plantas o disfrutar de cosas tan sencillas como el “dolce far niente”. Esto, sumando a la necesidad innata que tenemos los seres humanos de sentirnos cerca de la naturaleza (técnicamente conocido como Biophilia), nos hace querer tener más flores y plantas en casa. Para pisos pequeños, busca un rinconcito que tenga luz natural y conviértelo en tu rincón. Combina diferentes alturas, diferentes colores y diferentes elementos para hacerlo único. El dream team: Corona de flores en la pared, bouquet de flores a media altura y plantas en la parte más baja.

Top Tip: Esta temporada se llevan los jarrones transparentes, pero con colores intensos, azul índigo, verde pino o rojos burdeos son los favoritos.