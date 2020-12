Cómo decorar tu árbol de Navidad con un presupuesto que no supere los 30 euros

Llega el último mes del año y con él uno de nuestros momentos favoritos: ponernos manos a la obra con la decoración navideña. Este 2020 no nos permitirá una celebración por todo lo alto, con reuniones y fiestas multitudinarias como estamos acostumbrados, no debemos olvidarnos que la situación sigue siendo muy delicada y las cifras realmente altas, pero eso no puede impedir que ese espíritu alegre y emotivo que nace en nosotros desde el primer día de diciembre desaparezca, todo lo contrario. Nada como sacar del altillo el árbol, el gran clásico de estas fechas, y comenzar a pensar en ideas para decorarlo y lograr desconectar por un momento de la situación, distraernos, evadirnos. Lo que no consiga la Navidad...

En tonos plata, dorados, con luces o sin ellas, árbol natural, artificial, con objetos decorativos de papel, de cristal, con estrellas... La variedad de opciones que podemos encontrar en cualquier bazaar o firma con sección específica de decoración es infinita, el problema siempre es el mismo: ¿cuánto queremos gastarnos en ello? Lejos de lo que podrías pensar, no por invertir más dinero la decoración es más glamurosa, es cuestión de apostar por pequeñas cosas y conseguir una propuesta elegante.

Pautas para ahorrar dinero en la decoración de tu árbol

Reutiliza tu clásico árbol. No hace falta comprar uno nuevo para cambiar la decoración, si optas por un spray (de efecto nieve) o sumas una pequeña cesta para ocultar el pie nadie pensará que está ante el mismo del año pasado. Opta por el DIY, el concepto “hágalo usted mismo”. Crea objetos navideños con papel, añade pequeñas lazos o detalles con pintura a los adornos que tenías guardados y dales una segunda vida. Una alternativa a las luces, que siempre suponen un gasto extra, es colocar pequeñas velas por la casa o junto al árbol. No solo creará un ambiente acogedor sino que aportará calidez y un toque muy especial y sin invertir dinero en ello. El menos es más. No es necesario que llenes todas las ramas del árbol con múltiples bolas o luces, elige algunos objetos de mayor tamaño y luego completa con opciones más pequeñas para dar el equilibrio perfecto. Muchas veces queda sobrecargado y tras invertir mucho dinero, el resultado no es el esperado.

Dimitris Koutsoumpas @gurovits para Unsplash

Ideas para una decoración espectacular por menos de 40 euros (¡Sí, has oído bien!)

Si ya cuentas con tu árbol y sigues al pie de la letra los consejos anteriores, tan solo tendrás que elegir el color que protagonizará tu decoración. ¡Aquí van ideas!

Con el oro como protagonista

Guirnalda decorativa con luces de Zara Home (9,99 euros)

Zara

Adorno de Navidad de estrella con purpurina dorada 12 unidades de Maisons du Monde (12 euros)

Maisons du Monde

Set 4 bolas perforadas glitter Navidad de El Corte Inglés (5,99 euros)

El Corte Inglés

Pack de 2 bolas de Navidad de materiales naturales de Primark (2 euros)

Primark

La decoración en tonos plateados

Punta estrella Plata de Leroy Merlin (3,99 euros)

Leroy Merlin

Guirnalda Maille gris de Kave Home (11 euros)

Kave Home

Pack de 6 bolas de Navidad de lujo plateadas de Primark (4 euros)

Primark

Adorno de Navidad en forma de copo de nieve con purpurina plateada - 4 unidades- de Maison du Monde (7,96 euros)

Maison du Monde

Adornos set 8 unidades en forma de corazón de Ikea (3 euros)

Ikea

¿Amante del color?

Caja set 6 adornos de Zara Home (15,99 euros)

Zara Home

Estrella madera vertical de Primark (7 euros)

Primark

Set 4 hojas flocadas Navidad de El Corte Inglés (5,95 euros)