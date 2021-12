Nos FLIPA la mini falda con fruncidos de AMELIA BONO que además hace ‘efecto tipazo’ y es perfecta para llevar con botas cowboy

Ya no hace falta que termine el año para darle a Amelia Bono el título de una de las españolas mejor vestidas en este 2021. Y es que la hija de José Bono no hay día que no nos enamore con uno de sus looks, y este domingo no podía ser menos. La sorpresa es que esta vez no ha sido con una prende de Uterqüe, que ya sabemos que Amelia Bono tiene toda la nueva colección de la marca de Inditex en su vestidor. Y esta vez ha sido con esta mini falda fruncida de ‘efecto tipazo’ que es la mejor opción para llevar con botas.

Se trata de esta mini falda de la marca Oliver con fruncido y volante y además en uno de los estampados más en tendencia esta temporada, el animal print. Un estampado que combina el verde con el negro.

Y para completar el lookazo, jersey negro de cuello alto bien gordito, medias negras poco tupidas y botines cowboy también en tono negro.

Mini falda fruncida (34,95€)