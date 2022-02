María Parrado: “Me he dejado un pedazito de mí en cada composición”

El nuevo disco de María Parrado, “Conmigo” fue lanzado el 4 de febrero y desde entonces, su éxito está disparado. La cantante confirma su trayectoria musical madura y consolida en la industria. A través de las diez canciones, el público escuchará sus nuevas canciones, cuyo origen es fruto de la madurez y su desarrollo musical. Conocida por ganar la primera edición de La Voz Kids España, en 2014, María Parrado en 2022 sigue transmitiendo su dulzura, alegría y aire fresco en su nuevo trabajo.

“Conmigo” es el resultado del viaje que vivió María Parrado desde su Cádiz natal, hasta Madrid. Desde la primera hasta la última canción, se hace un viaje completo de emociones, en otras palabras, una montaña rusa de sentimientos. “71″ y “Calcetines” fueron dos de las primeras canciones que se conocieron del nuevo álbum, desde el 4 de febrero está totalmente disponible. Muy pronto, María Parrado cantará en directo, todas esas canciones que estuvo elaborando con cariño y exigencia.

Imagen de María Parrado. FOTO: Universal Music Spain

En La Razón Lifestyle hemos hablado con María Parrado. La artista nos desveló cómo construyó un álbum tan personal e íntimo. También nos contó cuáles han sido sus inspiraciones y algún truco de moda y belleza. ¡No pierdas detalle de todo!

”Conmigo” es el nuevo álbum y cuarto de toda tu trayectoria musical. Cuéntanos todo lo que puedas sobre tu nuevo trabajo

Para mí es el primero porque es la primera vez que soy coautora. Llevo mucho tiempo preparando el álbum, desde que me mudé a Madrid. Toda la madurez y mi proceso de cambiarme de ciudad, se refleja en cada una de las canciones. No puedo dejar pasar, mis 20 años, de los 13 cuando empecé en la música.

¿Cómo podemos ver la madurez en el nuevo álbum?

Se puede ver en la imagen de la portada, en las canciones y en su coherencia. Como soy coautora, he escogido con sentido todos los temas. Me he dejado un pedazito de mí en cada composición. He buscado la variedad musical y sobre todo quiero que la gente que lo escuche, se sienta identificado con sentimientos como el amor, las despedidas…

¿Qué tres adjetivos definen mejor el nuevo álbum?

Es un álbum transparente, donde cuento todo lo que siento porque lo he creado desde el corazón. También es positivo y alegre, que aunque hable de la pérdida como en “71″, está contado desde un punto esperanzador.

Entre las diez canciones, encontramos baladas y canciones muy para bailar, ¿cómo fue el proceso de creación?

Me enfrentaba a cada sesión de composición, como qué quería hacer ese día. La selección fue difícil, porque tenía un poco de todo y no sabía cómo quedaría. El disco es una montaña rusa, que subes con un tema alegre y luego bajas con un tema más lento. Es una fusión perfecta.

Imagen de María Parrado. FOTO: Universal Music Spain

¿Cuáles han sido tus inspiraciones a la hora de escribir las canciones?

Gracias a todas las plataformas que hay, me van saltando canciones y siempre encuentro algo para inspirarme. Por ejemplo en la canción de “Pequeñitos”, me inspiré en una canción de Ale Zéguer cuando estaba de camino al dentista. Al momento empecé a elaborar el tema y cuando se lo pasé, conectamos al momento. No me puedo dejar, los propios temas de Gonzalo Hermida, las canciones de Maroon 5 o el último disco de Coldplay.

“71″ es la canción homenaje a tu padre, ¿cómo surge la idea?

Es una historia curiosa. Estaba con Carles Ares y le comenté que me quería tatuar la fecha de mi padre, 1971. Y desde ese momento, surge la idea de llamar a la canción 71 y enmarcarla como un comienzo para mí. Es mi unión con mi padre.

¿Cómo está siendo la respuesta con el público de tus nuevos temas?

Por lo que he leído ahora, la gente está contenta. El público piensa que es uno de mis mejores trabajos y que no he perdido mi esencia, ni sello personal. Por ejemplo, “a 500Km” es el tema que cierra el disco y está gustando mucho, principalmente porque aparece un audio de mi madre. Cuando escuche esa canción dentro de diez años, pensaré que mi madre participó.

Si te tienes que quedar con una canción, ¿cuál sería y por qué?

Una de las razones de por qué se llama “Conmigo” es la canción de “A mí”. Es el tema que abre el disco y es mi forma de demostrar al público, toda la reflexión y trabajo que he realizado.

La ciudad de Madrid está presente en “Conmigo”, ¿cómo podemos ver la presencia de la Capital?

En “a 500Km” está muy bien reflejado. Aquí cuento mi viaje, esas despedidas con mi familia o de mi ciudad. Con esta canción cierro el disco, porque es mi mejor manera de explicar a todo el mundo los motivos de por qué me he venido a Madrid.

Al ser coautora del disco, ¿estás siendo más exigente con el resultado?

He medido mucho todos los temas. Teníamos un total de unas 30 canciones, pero claro me tenía que quedar con 10. Lo bueno de trabajar tanto tiempo, es que yo hubiera cerrado el proceso creativo mucho antes y mi equipo me animó a seguir. Y gracias a estos consejos, está la mitad del disco. Cerrar un disco fue, como cuando un pintor está terminando un cuadro y siempre piensa en la siguiente pinzelada.

¿Cuándo el público podrá escuchar tus nuevas canciones en directo?

Será en primavera, aunque no sabemos todavía las fechas concretas. Madrid, Barcelona o Cádiz estarán dentro de la gira. Aunque por mí, estarían en todas las ciudades de España.

Para tus próximos trabajos, ¿con quién te gustaría colaborar? Yo escucho mucha música. Te podría decir que Pablo Albarón, Malú, Gonzalo Hermida o Julia Medina.

Imagen de María Parrado. FOTO: Universal Music Spain

En La Razón Lifestyle hablamos de tendencias y belleza, ¿nos puedes contar unos trucos de estilismo que apliques cuando sales al escenario?

La prenda que suelo utilizar son las chaquetas de cuero, tengo un punto rockero. Busco la comodidad, no subiría nunca a un escenario con tacones altos. Yo toco el piano y me muevo mucho por el escenario, y no me veo segura. Dr.Martens es una marca que en mi armario nunca falta.

Con más de 280 mil seguidores en Instagram, ¿cómo utilizas tu cuenta? ¿encuentras inspiración entre tus seguidores para componer?

Las redes sociales tienen su lado positivo y negativo, aunque yo por ahora no he vivido ningún mal momento. Todas las críticas que he recibido son buenas y constructivas. Siempre estoy conectado con mis seguidores. Me gusta transmitir mi día a día.

¿Qué proyectos tienes para el 2022?

Seguir con la promoción del nuevo disco, la gira que iré anunciando las fechas y para el verano, seguiré dando conciertos. Por supuesto, continuar con mi formación de interpretación, marketing y publicidad. Todo está conectado.