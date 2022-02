Alba Díaz se apunta al total look vaquero y nosotras queremos imitarla ya mismo

No importa la época del año en la que estemos ni el tiempo que pase, si hay un conjunto que funciona siempre, en cualquier situación y a cualquier edad ese es el total look vaquero. Puede que los años 2000 fuesen los favoritos para el denim en su versión mas superlativa, pero lo cierto es que han seguido en nuestras vidas de una u otra forma, y nosotras no podemos dejar pasar la oportunidad de ir añadiendo a nuestro armario algún modelo cada temporada. Lo único que cambia es el color (desde azules oscuros más propios del invierno, pasando por tonos muy claros casi blancos en verano hasta diseños lavados a la piedra que siempre consiguen un efecto ochenteno), pero también el corte.

Desde que hace un par de años John Galliano se ha dedicado a realizar un trabajo más bien discreto y anónimo (al menos de cara a los medios de comunicación no especializados) para Maison Margiela, experta en lo que ellos mismos llaman el antimarketing, y donde sorprendentemente el ex director creativo de Dior se ha adaptado a la perfección, transformando el mundo de la moda y las tendencias de una manera mucho más sutil que sus megalómanos desfiles para la Maison francesa. Y ha sido precisamente en ese laboratorio de ideas desde donde lleva años enamorándonos con sus originales propuestas de vaqueros, que con cortes estratégicos y patrones nada esperados han conseguido cambiar los tradicionales jeans.

Como era de esperar, las firmas de street wear no han tardado en copiarle la idea, y ya desde el verano pasado ofrecen pantalones diferentes con juegos de asimetrías. Pero sin duda esta primavera la tendencia llegará a su cenit, y las influencers ya se han dejado ver claramente cuales serán sus favoritos: los de cintura asimétrica. Esta versión con botón girado ha conquistado a Alba Díaz, quien ha apostado por uno de estos modelos para un look relajado y cómodo, que además ha combinado con una camisa vaquera cropped de manga larga y bolsillos, una prenda en la que parece coincidir con su madre Vicky Martín Berrocal, quien hace solo unos días nos dejaba su versión más sofisticada para lucirla en estilismos más formales.

Alba Díaz nos enseña su total look vaquero FOTO: @albadiazmartin

Camisa denim cropped, de Bershka (25,99 euros)

Camisa denim cropped, de Bershka FOTO: Bershka

Vaqueros rectos con cintura cruzada, de Weekday (25 euros)

Vaqueros rectos con cintura cruzada, de Weekday FOTO: Weekday

Lo bueno de apostar por una tendencia que tiene pinta de que será tan viral es que las opciones en tiendas son infinitas. Pero nosotras hemos querido apostar por esta camisa de Bershka y el pantalón de Weekday, ¡que además está rebajado!