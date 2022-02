Carnaval 2022: de Pasión de Gavilanes a la revista de Súper Pop, los mejores disfraces de Carnaval en Instagram

Todo el mundo que tuvo la ocasión este fin de semana, escogió su mejor disfraz para disfrutar de un Carnaval como los de antes. Aitana, Anna Padilla, Violeta Mangriñán o Paz Padilla han llevado auténticos lookazos. Algunas han querido recordar los estilismos que se llevaban en los 2000, y otras han recreado un conjunto de una de la serie más vista, Pasión de Gavilanes. Todas han disfrutado como nunca, de fiestas de Carnaval junto a amigos y familia. Si este año no has tenido la oportunidad de disfrazarte, con la guía de inspiración que hemos tenido en Instagram, para Halloween o en el próximo Carnaval, seguro que conseguirás el mejor look.

Sinceramente, este Carnaval no estuvo marcado por una tendencia concreta. Hemos vistos looks muy diferentes y originales. Lo único que tenemos claro que la gente se quería divertir. Eso sí, como siempre hay celebrities que han sido virales por sus disfraces escogidos. Nos encanta que preparan también bien los outfits. Así para otras ocasiones, tenemos ejemplos para seguir.

Los mejores disfraces de Carnaval 2022

Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán y su look inspirado en Pasión de Gavilanes. FOTO: @violeta_mangrinyan

Estaba claro que el disfraz de Pasión de Gavilanes sería tendencia este año. Después del estreno de la serie, que está causando una revolución, apostar por este disfraz es un acierto asegurado. Nos encanta como Violeta Mangriñán lleva un total look black, utilizando elementos de cowboy. ¡Está muy guapa!

Anna Padilla

Anna Padilla en la fiesta de su cumpleaños. FOTO: @annafpadilla

Si nos tenemos que quedar con una fiesta de Carnaval es la que celebró Anna Padilla. La temática estaba ambientada en la época de los 2000 y en la revista Super Pop. La protagonista del cumpleaños, utilizó el estilismo de Britney Spears y nos encantó. Si quieres replicar este conjunto para un sábado noche, estarás ante el outfit viral.

Grace Villarreal

Grace Villarreal y su look dosmilero. FOTO: @gracyvillarreal

Una de las invitadas al cumpleaños de Anna Padilla que entendió cómo tenía que ser su disfraz, fue Grace Villarreal. Tanto el conjunto, el peinado y el maquillaje fueron de 10. En el look de la influencer no faltó ningún detalle, hasta e incluso tenía un cinturón ancho. Por cierto, no pierdas detalle del peinado. Ya te diremos que este verano lo llevarás.

Claudia Martínez

Claudia Martínez siendo una auténtica pirata. FOTO: @claudiiamg

El look que escogió Claudia Martínez es sencillo, pero válido para estar muy guapa en Carnaval. Ella escogió un conjunto de pirata con accesorios que todas tenemos en el armario y en el neceser: un pañuelo, un eyeliner negro y un pintalabios rojo.

Dulceida

Dulceida vestida de canguro. FOTO: @meryturiel

Dulceida siempre está entre los primeros puestos de las mejores vestidas, pero en este Carnaval no escogió el mejor. Seguramente, después de volver de la Semana de la Moda de Milán no tuvo mucho tiempo y compró un mono de canguro. Eso sí, hay vídeos muy divertidos de ella en el cumpleaños de Susana Molina.