Amelia Bono se adelanta a la primavera con el color (y las hombreras) que más vamos a llevar los próximos meses con esta camiseta Rugby de Zara

Menos mal que sabemos que Amelia Bono ya está en Madrid, porque si no seguiríamos muriendo de envidia con cada una de sus fotos en las playas paradisíacas de República Dominicana con ese sol y ese buen tiempo. Pero la parte buena, como os estamos diciendo estos días, es que podemos ir guardando sus looks para copiárselos cuando llegue el verano a España o nosotras también nos vayamos de vacaciones. Y ahora nos ha dejado claro, que el naranja es el nuevo negro. Y más Amelia Bono que no puede ser más fan del color negro.

El naranja va a ser uno de los colores tendencia de este 2022 y Amelia Bono como buena amante de la moda y las tendencias lo sabe y por eso se ha marcado desde la playa este estilismo en el color estrella.

Y es algo que nos gusta porque es un tono vibrante y enérgico, nos aporta luz, y además nos encanta para darle alegría a nuestros estilismos en estos momentos malos que estamos viviendo. Las que no tenéis una camiseta Rugby sois, de verdad, la resistencia, pero esta temporada no os vais a resistir porque ya ha vuelto a Zara y Amelia Bono ha caído rendida con esta naranja. Lo mejor es que sienta bien a todo tipo de cuerpos.

La camiseta Rugby de Zara está confeccionada 100% en algodón con cuello redondo y silueta recta más bien larga y además de en el naranja de Amelia Bono también está disponible en blanco.