7 restaurantes en Madrid (y Barcelona) para celebrar el Día del Padre comiendo como un rey en la mejor compañía

¿Aún no tienes el regalo para tu padre? Tranquila, que si eres de las que deja todo para última hora, nosotras tenemos la mejor solución, invita a tu padre a desayunar, comer, merendar o cenar. ¿Puede haber mejor plan? Sin duda, el mejor regalo es pasar el Día del Padre con tu papá. Y nosotras que somos fans de la buena comida y de los restaurantes más bonitos, no tenemos dudas. Por eso os hemos preparado el mejor listado para pasar todo el día con tu padre, desde el desayuno a la cena, en los restaurantes y cafeterías más de moda en Madrid y Barcelona. Sí, esas que triunfan en Instagram y que seguro que tu padre aún no conoce pero que tu vas a regalarle para disfrutar de un día en su compañía (y él en la tuya). Porque ya lo dicen, se conquista por el estómago, y aunque a tu padre ya lo tengas conquistado, ahora (incluso) te va a querer más. ¿Empezamos? Prepara la lista porque vas a querer ir a todos.

1. Empezamos con un desayuno sano, rico y bonito

Apunta su nombre. Golda, el sitio del que todo el mundo habla en Madrid. Son tarde y temprano y a nosotras nos han conquistado con su café de especialidad, sus tostadas de aguacate y su tarta de pistacho. El nuevo ‘place to be’ en el barrio de las Salesas con una decoración que también va a enamorar a tu padre.

2. Un vermú en el cielo de Madrid con las mejores vistas de Gran Vía

Una de nuestras azoteas favoritas de Madrid con vistas a Gran Vía. ¿Ya sabéis cuál es, no? Le Tavernier. Os hemos hablado muchas veces de ella, por su comida, sus brunch, su música, sus vistas y su decoración. ¿Qué mejor sitio para tomar un vermú con papá?

3. La mejor coctelería de restaurante de España

Sí, Inclán Brutal Bar y además por el Día del Padre regalaran a todos los padres que visiten su local un delantal de lo más original y divertido. ¿Tercer parada con papá?

4. El restaurante de moda en Barcelona con la decoración más espectacular

Buena muestra del trabajo de Quintana Partners lo encontramos en el restaurante Gala que se ha convertido en el sitio de moda en Barcelona. Gala ha sido el surrealismo, sobre todo daliniano, en una fusión del uso y diseño. Le vas a pedir a tu padre que te haga fotos y vídeos para subir a Instagram.

5. Uno de los mejores italianos de Madrid

En La Tavernetta del Pirata podrás llamar o mandar un email al restaurante y conseguir un ticket regalo para invitar a tu padre a probar el restaurante italiano más auténtico de Madrid.

6. Para el padre más castizo

Los restaurantes Makkila tienen lista de espera porque funcionan. Sus locales de Serrano, Fernando VI, Núñez de Balboa, Almagro y Príncipe de Vergara son los más demandados de la capital. Su seña de identidad, dicen, es lo “madrileño” y a tu padre le va a encantar. ¡Viva el padre más castizo!

7. El restaurante vegano de moda en Madrid para el ‘papi’ que más se cuida

Mudrá, con su delicado y simple estilismo en colores pastel que va a enamorar hasta a tu padre. La carta presenta platos sin proteína animal con influencias de distintas culturas y plenos de sabor, como el delicioso Ceviche de shiitake con leche de tigre, aguacate y batata o el sushi perfecto para los padres que no les gusta la comida cruda.

¿Preparada para celebrara el Día del Padre comiendo? ¡Te van a sobrar ideas!