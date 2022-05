Segundo día de Feria de Abril y estos son los trajes de flamenca más espectaculares que han lucido las influencers y celebrities en Sevilla

“Vámonos pa’ la feria cariño mío”. Sí, amiga, nosotras tampoco podemos dejar de tararaer en nuestra cabecita esta sevillana. Pero no es nuestra culpa porque Stories de Instagram que pasamos, Stories que suena esta melodía o la de “ya huele a Feria”. ¿Envidia? Mucha. Quién estuviera en Sevilla estos días para la Feria de Abril, pero oye pasar el puente de mayo en Madrid tampoco ha estado mal, porque lo bueno de estar trabajando es que no nos hemos perdido ninguno de los looks con traje de flamenca de las influencers y celebrities. Que después del parón por la pandemia por coronavirus no podían más ganas de ver Sevilla en todo su esplendor, con su olor a naranjos y azahar. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria”.

Las tendencias en moda flamenca han hablado y han dejado claro que, a pesar de las novedades, el rojo es el color que estará más presente en las ferias y romerías en este 2022. Para después del parón, reivindicar la tradición y el color estrella para el traje de flamenca. Y aunque las influencers patrias no lo siguieron mucho en este primer día en el real en el inicio de esta semana de Feria de Abril, ayer lunes sí, entre ellas Victoria Federica o María García de Jaime.

Mery Turiel de Rosa Pedroche

Susana Molina de Rocío Peraltar

Estela Grande de Rosa Pedroche

Anna Padilla de Sibilina Flamenca

Andrea Rueda de Rosa Pedroche

Violeta Mangriñán de Rocío Peraltar

Natalia Osona de Maricruz & Montecarlo

Como ya podéis observar este segundo día de Feria de Abril nos ha dado para muchos trajes de flamenca entre las influencers y celebrities patrias con dos grandes diseñadoras triunfadoras, Rocío Peraltar y Rosa Pedroche.