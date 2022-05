Victoria Federica posa en la Feria de Abril con sus amigas: traje de flamenca rojo con lunares, mantón y muchas ganas de pasárselo bien

Ay amigas, solo es el segundo día de Feria de Abril y ya no podemos morir más de envidia de ver a todas las celebrities e influencers patrias disfrutar de Sevilla con todo su esplendor de primavera y su trajes de flamenca. Y entre ellas, Victoria Federica, que está disfrutando con sus amigos de unos días en la Feria de Abril en su amada Sevilla. Si ayer optó por un traje de flamenca azul, hoy ha optado por el color en tendencia esta temporada en la moda gitana, el rojo.

Que después del parón por la pandemia por coronavirus no podían más ganas de ver Sevilla en todo su esplendor, con su olor a naranjos y azahar. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “. Y entre ellas no podía faltar Victoria Federica que ya sabemos que es toda una entusiasta de Sevilla, de la Feria y de todo lo que tenga que ver con la cultura española como buen miembro de la Familia Real.

Tenemos que avisarte que las tendencias en moda flamenca han hablado y todo parece indicar que, a pesar de las novedades, el rojo es el color que estará más presente en las ferias y romerías en este 2022. Para después del parón, reivindicar la tradición y el color estrella para el traje de flamenca. Y Victoria Federica y María García de Jaime la han seguido en este segundo día en el real en el inicio de esta semana de Feria de Abril.

Aunque cabe recordar que la Feria de Abril dura una semana, así que puede ser que Vic nos sorprenda cada día con un traje de flamenca diferente. Recordamos que el viernes lució un vestido de lunares en blanco y negro de Mango satinado para una cena muy flamenca con muchos rostros conocidos en Sevilla entre los que estaban Eugenia Silva o Carmen Lomana.