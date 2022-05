Vestidos vaqueros, la prenda que necesitas para salvar el entretiempo

Aunque el centro de la península siga ofreciéndonos temperaturas más propias del mes de julio, lo cierto es que el verano todavía no ha llegado, y oficialmente el calendario marca que nos quedan aún más de 20 días para dejar atrás oficialmente la primavera. Y en muchos puntos de España, las lluvias puntuales así como las temperaturas algo más frescas, especialmente por la mañana, hacen que muchas mujeres todavía retrasen el sacar a relucir su armario estival, cambiándolo en su lugar por prendas de entretiempo, que les ayuden a lucir perfectas en lo que podríamos llamar este periodo de transición.

Alguna de estas prendas claves pueden ser las blusas, las chaquetas ligeras, o los pantalones vaqueros. También en muchas ocasiones no depende tanto de la prenda en sí, si no de la forma de combinarla, o el resto de elementos que compongan el look. E incluso puede tratarse del material con el que estén realizadas. Por ejemplo, ya te hemos hablado varias veces de los múltiples beneficios del lino para mantenernos frescas en los meses de más calor.

Pues bien, hay otro material perfecto para todo el año, que si sabemos usarlo bien y a nuestro favor puede convertirse en el mejor aliado de estas fechas, el denim o vaquero. Pero esta vez no vamos a hablarte de pantalones que deben ser tu básico de fondo de armario de cara a esta temporada, si no de un vestido que lleva en nuestras vidas desde tiempos inmemoriales y al que seguramente no le damos la atención que merece: el vestido vaquero.

Da igual que elijas un diseño largo, corto o midi. También con mangas, sin mangas, de tirantes... Porque esta primavera y el próximo verano todos ellos son aptos para lucir perfecta durante esta rara época. Y es que combina igual de bien con unas sandalias planas como con unas alpargatas. Pero también con deportivas e incluso sandalias de tacón. Es más con los complementos adecuados puede convertirse incluso en un más que apropiado vestido de fiesta.

Vestido denim con cuello halter, de Zara (25,95 euros)

Vestido denim con cuello halter, de Zara FOTO: Zara

Vestido camisero vaquero, de Mango (49,99 euros)

Vestido camisero vaquero, de Mango FOTO: Mango

Vestido vaquero corto, de Monki (45 euros)

Vestido vaquero corto, de Monki FOTO: Monki

Vestido denim de tirantes, de Bimba y Lola (135 euros)

Vestido denim de tirantes, de Bimba y Lola FOTO: Bimba y Lola

Vestido mini con mangas de farol, de Levis (75 euros)

Vestido mini con mangas de farol, de Levis FOTO: Levis

El denominador común que hemos encontrado en las tiendas es que casi todos los diseños tienden del azul medio al azul claro, dejando los tonos oscuros, grises o desteñidos para otra época del año.