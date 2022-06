Bikinis de cintura alto que son perfectos para disimular tripa y caderas

A llegado la hora más temida y a la vez más deseada por muchas, el momento de ponerse el traje de baño. El causante de muchos complejos injustificados y que incluso puede llegar a provocar dietas estrictas y peligrosas camufladas bajo el nombre de “operación bikini”. Por eso desde aquí queremos hacer un llamamiento a aceptar tu cuerpo, a estar feliz con tu talla y si puede ser a sacarle el mejor partido de una forma natural y cómoda. Y sobre todo a no tener ningún complejo a la hora de ponerte el bikini.

Por que tener unos kilos de más o no tener unas “medidas perfectas” no puede ser excusa para no ponerte un bikini y lucir tipo este verano en la playa. Pero si lo que buscas es potenciar tus puntos fuertes y disimular aquellos con los que no estás tan contenta tenemos la clave que llevan usando las famosas hace mucho tiempo. Sí, no eres la única que tiene algún complejo.

Para todas aquellas que tenemos caderas anchas o que no contamos con una abdomen plano, marcado y perfecto la moda juega a nuestro favor poniendo a nuestro servicio los bikinis de cintura alta. Unas braguitas que no solo recogen los glúteos y los levantan, si no que consiguen estilizar visualmente la zona de las caderas y abdomen, creando un efecto de armonía.

En cuanto a la parte de arriba, elige la forma que mejor se adapte a tu tipo de pecho. Da igual que sea push up, que reductora, tipo bandeau sin tirantes para evitar las marcas de sol o la clásica y siempre de moda silueta de triángulo. Y lo mismo pasa en cuanto a los estampados, mejor lisos o con estampados pequeños y rayas verticales para no añadir un efecto de más volumen.

Top de bikini balconette, de H&M (17,99 euros)

Top de bikini balconette, de H&M FOTO: H&M

Braga de bikini Shortie, de H&M (9,99 euros)

Braga de bikini Shortie, de H&M FOTO: H&M

Top bikini fruncido, de Mango (19,99 euros)

Top bikini fruncido, de H&M FOTO: H&M

Braguita bikini tiro alto, de H&M (15,99 euros)

Braguita bikini tiro alto, de H&M FOTO: H&M

Sujetador bikini bandeau y braguita de talla alto con estampado Paisley, de Etam (49,98 euros)

Sujetador bikini bandeau y braguita de talla alto con estampado Paisley, de Etam FOTO: Etam

Push-up Bikini Indonesia Eco, de Calzedonia (30 euros)

Push-up Bikini Indonesia Eco, de Calzedonia FOTO: Calzedonia

Braguita Alta Moldeadora Bikini Indonesia Eco, de Calzedonia (20 euros)

Braguita Alta Moldeadora Bikini Indonesia Eco, de Calzedonia FOTO: Calzedonia

Top de bikini y braguita alta de bikini, de Robin Collection (69,90 euros)

Top de bikini y braguita alta de bikini, de Robin Collection FOTO: Robin Collection

En las tiendas las opciones son infinitas, incluso muchas marcas ofrecen varias combinaciones con diferentes tipos de copas para que encuentres la que más te gusta o la que más se adapta a tu cuerpo.