Todas las chicas bajitas necesitan estas alpargatas de cuña ‘made in Spain’ y rebajadas

Amiga bajita que no quieres zapatos altos e incómodos, pero tampoco no quieres renunciar a lucir piernas infinitas, nosotras tenemos la clave. Solamente las bajitas sabemos lo complicado que es encontrar un zapato adecuado, tanto por el número de pie, como la posibilidad de colores o estampados de los modelos. Si has pensado, que tus zapatos estarían en la sección de niñas, estás muy equivocada. Hemos encontrado unas alpargatas de cuña rebajadas y ‘made in Spain’, que son un flechazo al momento, y un esencial para conseguir un look de 10. Aprovecha que estamos en época de rebajas, para tener el siguiente modelo más ideal, hasta el momento.

Después de localizar esas prendas que son básicas en el armario, tanto porque no acortan la figura y además, tienen un efecto de ser más alta, toca un nuevo capítulo. Popa Brand, firma española, lanzó esas cuñas que estarán dentro de tu maleta de viajes o en el armario para llevarlas todos los veranos.

Lucia Barcena es el mejor ejemplo, para copiar si eres bajita y además, ahora estás embarazada. La influencer siempre que puede lleva cuñas, porque ella sabe que quedan fenomenal con un vestido largo o un pantalón con acabado ancho.

Cuando Lucía Barcena, conozca cómo son las cuñas que hemos encontrado en Popa Brand, va a alucinar. Porque se dará cuenta de que necesita otras cuñas más. El motivo principal es el diseño elegante y rústico que nos dejó enamoradas al momento.

¿Quieres las cuñas de Popa Brand? No busques más, porque nosotras, como siempre, hemos realizado nuestra labor de investigación. No sabemos si nos gusta más por el acabado, el color o la forma de la cuña, pero tenemos claro que son un esencial de verano.

CUÑA ALTA LAGOON CHIARA PLATINO (76,45 €)

Cuña alta con una cubierta en la parte trasera. FOTO: Popa Brand

Sin ninguna duda, estas cuñas son para mujeres bajitas, pero con mucho estilo. De todas formas, si has pensado cambiar tu estilo y subirte a unas cuñas bonitas, estas tienen que ser tuyas. Exactamente, este modelo, se compone de cuña alta, con una cubierta por la parte trasera y un cierre de hebilla. Este elemento es el más importante porque queremos que nuestro pie esté sujeto y firme.

A Kate Middleton o la Reina Letizia les encantan las cuñas, y si ellas las llevan, nosotras también. Es un zapato que está pensando para mujeres de 20, 40 o 60 años. Si miras sus looks con cuñas, entenderás por qué este tipo de zapato no puede faltar en tus looks de verano.