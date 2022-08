La Reina Letizia y sus hijas se van de vacaciones sin el Rey Felipe VI

Las vacaciones oficiales de la Familia Real en Palma de Mallorca ya han llegado a su fin. Cada año duran menos, y es que no es ningún secreto que, para la Reina Letizia, esos días en la isla balear no son para tomarse un descanso, sino para seguir trabajando en asuntos oficiales. Ahora, la consorte y sus hijas están a punto de comenzar sus vacaciones privadas, durante las que suelen viajar hasta un lugar desconocido y alejado de las miradas indiscretas para poder desconectar de sus obligaciones con el Estado.

Normalmente, el Rey Felipe VI suele unirse a la Reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, pero parece que este año no viajará con ellas en sus vacaciones privadas, al menos al principio. Tal y como ha confirmado Casa Real, aunque la consorte y sus hijas ya no cuentan con ningún acto oficial en Mallorca, en la agenda del soberano todavía se encuentran varias citas importantes que no puede eludir. Este sábado 6 de agosto, el jefe de Estado será el encargado de entregar los trofeos a los campeones de la regata de vela “40ª Copa del Rey-Maphre”, y será después cuando se marche de la isla balear, aunque no será para encontrarse con su familia.

La Reina Letizia y el Rey Felipe VI en Mallorca FOTO: Isaac Buj Europa Press

Solo un día después, el domingo 7 de agosto, el Rey Felipe VI pondrá rumbo a Colombia para asistir a los actos enmarcados en la transmisión del mando presidencial al presidente Gustavo Petro que tendrán lugar en la capital, Bogotá. La estancia del Borbón en el país latinoamericano se extenderá un día más, y será entonces cuando por fin pueda unirse a la Reina Letizia y sus hijas en sus vacaciones privadas.

Aunque se desconoce el destino que han elegido para desconectar, Grecia suele encontrarse entre sus lugares favoritos, aunque en alguna ocasión también se han decantado por alguna zona de España para disfrutar de los últimos días de estío.