Las noches en Mallorca para la Reina Letizia son con sandalias planas y el vestido cut out de Mango que más estiliza a cualquier edad

Pasadas las doce de la noche has sorprendido a todos en Mallorca después de una cena en sus rincones favoritos de la isla. Después de casi una semana en Mallorca y solo haberlos visto en actos oficiales, este viernes por la noche decidían salir a celebrar una cena en familia, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y doña Sofía con su hermana. Y lo han hecho en uno de sus restaurantes favoritos de Mallorca, el restaurante Ola del Mar, en Portixol, cerca del Palacio de Marivent. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras como de costumbre es en los looks de ellas. Y una vez mas este verano en Mallorca, la Reina Letizia se ha vuelto a bajar de sus alpargatas de cuña para llevar sandalias planas y demostrar una vez más que los vestidos cut out son sus favoritos del verano.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero la Reina Letizia nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Carmen Lomana o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

PALMA DE MALLORCA, 05/08/2022.- La reina Letizia, la princesa Leonor (i) e Irene de Grecia (c), a su salida de una cena celebrada este viernes en Palma de Mallorca. EFE/Ballesteros FOTO: Ballesteros EFE

Un vestido sin mangas de estampado floral en negro y blanco, con detalles cut out y tiras en la cintura que la Reina Letizia ha combinado con unas sandalias negras planas, volviendo a bajarse de las alpargatas de cuña y como la Princesa Leonor, ha lucido una cartera de mano de tela de lenguas mallorquinas.

Vestido aberturas laterales (39,99 euros)

Vestido cut out. FOTO: Mango

Sin duda, un perfecto estilismo de verano en Mallorca.