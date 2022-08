Mallorca se rinde a los pies de la Infanta Sofía con sus alpargatas favoritas y un conjunto de rebajas que querrán copiarle todas las chicas de 20 años

Después de una semana en Mallorca, los miembros de la Casa Real, dejan a un lado los actos oficiales y se disponían, en la pasada noche, a pasar un buen rato en familia, en uno de sus restaurantes favoritos cerca del Palacio de Marivent. El Rey Felipe junto a la Reina Letizia, la Princesa Leonor, Infanta Sofía, doña Sofía y la gran sorpresa de la noche, la Princesa Irene de Grecia, que acompañaba a la Reina Emérita. Un paseo nocturno en el que nos sorprendieron a todos y en el que no han pasado desapercibido el estilo de los miembros de la Casa Real.

La Infanta Sofía con conjunto 'made in Spain' en Mallorca FOTO: GCH GTRES

En el caso de la Infanta Sofía, lleva semanas sorprendiendo con sus looks más juveniles y es que la edad por la que atraviesa la hija del Rey, es de las más divertidas para jugar con los estilismos. La pasada noche pudimos ver a la Infanta Sofía con un look que querrás copiarle todas las noches de verano. Eligió un conjunto de viscosa estampado ‘efecto hojas’ en color verde de la firma española Designers Society, compuesto por una blusa de manga corta y una falda midi con una pequeña abertura lateral, que combinó con su calzado favorito del verano, al igual que el de su madre, unas alpargatas con cuña de Macarena Shoes. Sin duda, un look con el que no se resiste ninguna noche de verano y con el que un paseo por Mallorca, puede resultar un éxito.

Blusa Siroco (29,95€)

Blusa Siroco FOTO: Designers Society

Falda Ora (39,95€)

Falda Ora FOTO: Designers Society

Las vacaciones de la Casa Real en Mallorca estaban previstas durante 10 días y después continuarán con unos días de desconexión en privado y sin destino confirmado. Pero, lo que si sabemos, es que los días en Mallorca nos están dando grandes looks con los que desear tener nuestro gran sueño de verano en una velada única y rodeada de nuestros seres queridos.