María Pombo dice que solo necesitas una camisa de lino para tus días de playa

Lo bueno de tener el Instagram plagado de influencers disfrutando de sus vacaciones es la posibilidad de coger inspiración para todos nuestros looks de verano, y por qué no, de los próximos meses. Y lo mejor de todo es que como hay destinos para todos los gustos también podemos encontrar estilismos para todos los sitios a donde se te ocurra ir de vacaciones o realizar tu próxima escapada.

Y es que no es lo mismo bajarse a Marbella al estilo Carmen Lomana, que a Saint-Tropez como hace Vicky Martín Berrocal, que a Tarifa como ha hecho todo el verano Rocío Osorno. Pero también hay hueco para las chicas que eligen el norte para pasar el mes de agosto, y cuyos looks son toda una declaración de intenciones sobre muchas de las tendencias que no pararemos de ver el próximo otoño.

Si ya vaticinamos que la camisa oversize, abierta y de aire masculino sería una de las prendas imprescindibles del verano. Incluso te dimos ideas de varias combinaciones para conseguir looks diferentes. Pero no solo eso, si no que también hemos observado durante todo el verano como algunas de nuestras influencers favoritas recurrían a ellas para lucirlas encima de sus bañadores a modo caftán para bajar a la playa.

La última en hacerlo ha sido María Pombo, quien además ha escogido un diseño clásico que nunca pasa de moda y en uno de los materiales favoritos del verano, el lino. La influencer se encuentra disfrutando unos días en Cantabria en compañía de toda su familia, donde se ha dejado ver con estilismos más propios del otoño con vaqueros y sudaderas.

Camisa de lino con logo bordado, de Polo Ralph Lauren (103,95 euros)

Camisa de lino con logo bordado, de Polo Ralph Lauren FOTO: Polo Ralph Lauren

Pero también ha compartido looks de playa como este último, con el que solo necesitamos una sencilla camisa amplia de Ralph Lauren para emularla.