Siéntete una diva de Hollywood con este conjunto que Carmen Lomana combina con sus sandalias doradas favoritas

Viajar hasta Saint-Tropez con un estilo al más puro estilo francés, solo podría hacerlo Carmen Lomana. La empresaria ha empezado sus vacaciones en la ciudad francesa (aunque sabemos que ella donde está bien es en Marbella) y nos ha demostrado que el estilo es algo que le acompañará allá por donde viaje. Carmen Lomana nos convence con un look total black y que ha combinado con unas de sus sandalias favoritas para vivir un verano de ensueño. Si algo tiene Lomana, es que sabe llevar con estilo un vestido de Zimmermann o una blusa de Zara, lo importante es que ser una de las más elegantes de España tiene su recompensa, todo le sienta de maravilla.

Carmen Lomana en su viaje a Saint Tropez FOTO: instagram

Para su primer día en su destino ha elegido un look que nos ha dejado encandilados y que ya hemos visto en alguna otra ocasión. Se trata de un look en color negro compuesto por un crop top con tirantes asimétricos y una falda evasé que le hacía una figura magnífica. Este tipo de estilismos suelen favorecer mucho porque ceñir la cintura y dejar caer la falda para que sea la gran protagonista del look, es un acierto seguro. Además, si está firmado por Dolce & Gabbana, nos deja lugar para soñar y pasear por St. Tropez.

Carmen Lomana en su viaje a Saint Tropez FOTO: instagram

Además, Carmen Lomana, lo ha vuelto hacer de nuevo, tiene un don para acaparar todas las miradas y así fue. Esta vez, la empresaria ha combinado su look de Dolce con una de sus sandalias favoritas del verano y con las que ya la hemos visto en otras ocasiones. Unas sandalias doradas de Isabel Abdo que sientan de maravilla y que dan el toque más chic a un look ideal para pasear por las calles de la ciudad de Francia.

Carmen Lomana en su viaje a Saint Tropez con sandalias de Isabel Abdo FOTO: instagram

¿Quién no ha soñado alguna vez con pasear el estilo de Carmen Lomana? Nosotros, sí.