Me he comprado una camisa oversize y estos son todos los looks que he creado

En los últimos años, cuando llega la hora de comprar, ya sea ropa de nueva colección o de rebajas, reconozco que mi mentalidad ha cambiado bastante, y lejos de hacerme con las últimas tendencias de una forma impulsiva, trato de dar con aquellas prendas que estoy segura que usaré más de una vez, que combinen con el mayor número posible de prendas de mi armario, y si es posible que me sirvan para más de una estación.

Esta obsesión tanto por la versatilidad como por un consumo de moda responsable, así como por la idea del ahorro y de gastar mi dinero en prendas de calidad que nunca me canse de ver colgadas en mi armario, me ha llevado a fijarme en diseños en los que antes no reparaba. Uno de estos han sido las camisas oversize, especialmente las de corte masculino. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, Rocío Osorno nos sorprendía luciendo un diseño en color morado de Mango durante sus vacaciones en la playa.

Y es que después de hacerme con un modelo más veraniego, en lino y de color natural, me he dado cuenta todas las veces que la he usado en apenas un mes, y de los múltiples looks que he conseguido. Por ello quiero compartir este descubrimiento y enseñarte algunas de las prendas con las que la he cambiado con resultados casi perfectos.

Camisa de lino, de Arket (59 euros)

Camisa de lino, de Arket FOTO: Arket

Top cropped en punto de canalé, de H&M (6,99 euros)

Top cropped en punto de canalé, de H&M FOTO: H&M

Pantalón de sastre con pernera ancha, de COS (115 euros)

Pantalón de sastre con pernera ancha, de COS FOTO: COS

Es el combo perfecto para aquellas mujeres que les espera un mes de agosto en la ciudad, y que además podrán seguir usando durante todo el mes de septiembre. Un pantalón sastre, un top minimalista y camisa encima. No necesitas más

Pantalón corto en mezcla de lino, de H&M (15,99 euros)

Pantalón corto en mezcla de lino, de H&M FOTO: H&M

Es el nuevo uniforme de verano, y puedes lucirlo en clave informal, combinado con sandalias planas o zapatillas, o en clave más arreglada con zapatos de tacón.

Falda pareo blanca, de Pull&Bear (22,99 euros)

Falda pareo blanca, de Pull&Bear FOTO: Pull&bear

Este look es perfecto para los días de playa, ya que puedes lucirlo encima del bañador o del top del bikini. Llévala anudada en la cintura y abierta.

Vaqueros rectos 501, de Levi’s (129,95 euros)

Vaqueros rectos 501, de Levi’s FOTO: Levi’s

No hay estilismo más efectivo que unos vaqueros atemporales de corte recto y esta camisa con mangas remangadas y metida por dentro de la cintura. Para darle un toque más clase acompaña el conjunto con un cinturón de piel.

Vestido fluido modal, de Mango (39,99 euros)

Vestido fluido modal, de Mango FOTO: Mango

Si quieres añadir un “por si refresca” a tu vestido midi favorito, prueba a sumarle una camisa oversize, y llévala suelta y abierta o anudada a la cintura.