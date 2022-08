¿Me acaba de decir ‘’gracias, señora’'? Pues esta es la camiseta de Lucía Be que necesitamos en nuestra vida y que ya lo está petando en Instagram

¿A quién no le ha pasado, amiga? Ese momento que vas por la calle, en el metro o al salir de una tienda y ese niño que para ti en ese momento se transforma directamente en lo más cercano al diablo, te suelta sin previo aviso ese “gracias, señora” que te sienta como una puñalada en lo más hondo del pecho. Pues sí, amigas, a todas nos ha pasado. Pero con orgullo, que somos unas señoras, pero una señoras de bien, y a partir de ahora lo vamos a ir proclamando a los cuatro vientos por las calles de nuestra ciudad. Y no lo decimos nosotras, lo dice Lucía Be y su nueva colección de otoño/invierno con esta camiseta que ya lo está petando en Instagram y que estamos seguras que no vamos a dejar de ver por las calles de España. ¿Alguna señora más en la sala? Estamos seguras que a Carmen Lomana también le encantaría esta camiseta.

Camiseta 'soy una señora'. FOTO: Lucía Be

“¿Me acaba de decir ‘’gracias, SEÑORA’'? ¿Señora? ¿Yo? Pues mira, sí. Soy una señora. Con orgullo. Auténtica de los pies a la cabeza, empoderada, divertida, espontánea y mucho más”. Así nos lo cuentan en la web la de la marca y nosotras no podemos estar más de acuerdo con esta descripción.

Una camiseta de manga corta 100% algodón orgánico en color beige. Print en relieve de textura engomada en rojo con el mensaje ‘’soy una señora’' en la parte delantera y gafas rojas bordadas en la parte trasera. Vamos, una maravilla hecha frase y camiseta con la que no nos podemos sentir más identificadas en la redacción. Señoras, y con orgullo.

Camiseta “soy una señora”, de Lucía Be (29,95 euros)

Una camiseta con mensaje tan en tendencia perfecta para la vuelta a la ciudad tras las vacaciones o para llevar a la oficina. Un estilismo que nosotras combinaríamos con una blazer y unos vaqueros, o con un traje. ¿Qué os parece? A nosotras nos encanta.