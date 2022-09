5 looks con los que Penélope Cruz ha triunfado en el Festival de San Sebastián en los últimos años

Penélope Cruz es una de las mujeres más cotizadas del Cine Español y una de las actrices españolas con más renombre a nivel internacional, esto es un hecho. Se acerca el Festival de San Sebastián y la actriz presentará uno de sus proyectos más esperados en 2022, ‘En los márgenes’, la primera película de Juan Diego Botto y con la que debuta en el cine, protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar. Sin duda, es una las películas más esperadas en esta edición del festival donostiarra y con la que estamos seguros que triunfarán.

Pero, si algo tiene Penélope Cruz es que donde va triunfa, como diría aquel anuncio de una conocida marca de cervezas. La actriz cualquier personaje que encarna lo hace oro y cualquier alfombra roja que pisa, se convierte en la protagonista. Por ello, hemos decidido elegir 5 looks ideales de Penélope Cruz durante su paso por el Festival de San Sebastián en los últimos años y con los que esperamos, con ansias, el regreso de Penélope a la alfombra del festival internacional.

Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián

La hemos visto de muchas formas pero, nos ha sorprendido con grandes looks, no importa la hora del día, Penélope, sabe como enamorarnos. Ya lo hizo en 2017 con este vestido de pedrerías en color champagne, con el que se convertía en una auténtica diosa griega.

Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián en 2017

Siguió sorprendiéndonos en 2019 con un total look en blanco, donde nos demostraba que el color block siempre es una buena opción. Luz, vitalidad y protagonismo, tres terminas que describían el look de Penélope Cruz y con el que podíamos convertirnos en la reina de la oficina. Sí, es un estilismo que podríamos llevar a la oficina, todas las mañanas.

Penélope Cruz en el Festival de Cine de San Sebastián en el 2019.

Tras el parón de la pandemia, en 2021, Penélope Cruz llegó al Festival de San Sebastián con más fuerza que nunca para presentar ‘Competencia Oficial’, tras ganar la Copa Volpis en el Festival de Venecia por ‘Madres Paralelas’, semanas antes. Llegó con un total look de Chanel, ideal para la rentrée y compuesto por una rebeca a modo de top y unos pantalones pitillos negros. Un look de lo más desenfadado pero cuidado al detalle. Aunque tenía preparado otro look de Chanel para su paso por el photocall de día. De hecho, se adelantó a la tendencia de la falda de tablas, un año antes, ahora, en 2022, las tablas están de moda. Penélope Cruz es una visionaria.

Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián en 2021

Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián en 2021

Pero, sin ninguna duda, el look que robó el protagonismo en 2021 fue el sexy vestido que llevó en la alfombra roja de inauguración del festival con el que rompió corazones. Un vestido corto repleto de pedrerías en color nude y plateado que combinó con unas sandalias plateadas, divinas.

La actriz Penélope Cruz en la alfombra roja de la gala inaugural de la 69 Edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Penélope Cruz sabe cómo triunfar y estamos deseando verla brillar en 2022 sobre la alfombra roja del Festival de San Sebastián.