Penélope Cruz se convierte en la reina de los vaqueros de Chanel y la chaqueta de tweed del otoño en el Festival de Venecia

Estamos viviendo en un sueño. Sin más. Así sería el resumen de este Festival de Venecia que nos está dejando los mejores looks de los últimos años, desde Georgina Rodríguez a Ángela Molina, Rocío Morales o la mismísima Penélope Cruz. Pero no solo ellos, porque en el panorama internacional Olivia Wilde y Harry Style se están marcando unos lookazos en el Festival de Venecia de esos que vamos a recordar por mucho tiempo. Pero si hay una musa para nosotras, esa es nuestra Penélope Cruz. Lo siento pero con ella no soy objetiva. ¿Puede ser la mujer más bella y elegante de España? Puede ser. Igual que puede ser que necesitamos que Marta Ortega nos cree clones en Zara de todos los looks de Chanel que está llevando Pé en Italia. Porque si el primer día nos enamoró con dos maravillosos vestidos, hoy lo ha hecho con el look más casual y a la vez más Chanel con vaqueros de tiro alto y una chaqueta de tweed que es toda la tendencia de otoño 2022 que necesitamos en nuestro armario. ¿Soñamos despiertas? Evidentemente.

¿Qué más se le puede pedir a un look con vaqueros? Porque el de Penélope Cruz lo tiene todo.

Mientras esperamos el primer look de este martes de Penélope Cruz en el Festival de Venecia, vamos a recordar esta maravilla que se marcó ayer con chaqueta de ‘tweed’ en blanco y negro de Chanel a juego con un chaleco ‘crop’ que no puede ser más tendencia este otoño 2022 y todo combinado con unos vaqueros de tiro alto con el logo de Chanel por todo la pernera. ¿Puede ser los vaqueros más perfectos? Pueden ser. Y además, los ha combinado con sandalias de plataforma. Un look para copiar de pies a cabeza.