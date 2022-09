Carmen Lomana se convierte en la estrella (y la invitada perfecta) de MBFW de Madrid con estos dos vestidos que son pura inspiración para todas las invitadas de boda en octubre

“No para, no para, no para”, en modo audio de TikTok. Y eso es lo que le podríamos decir a Carmen Lomana que no para de marcarse lookazos en MBFW Madrid. Después del vestido de inspiración Geisha, llegó la maravilla de traje que nos ha robado el corazón y por si no era poco ahora deslumbra con estos dos vestidos de firma española que son pura inspiración para todas las invitadas de otoño 2022. ¿Tienes una boda en octubre? Pues Carmen Lomana tiene los vestidos con los que vamos a soñar despiertas y además, no puede estar más guapa y más bronceada esta semana, y con ese maravilloso tono de piel todos sus estilismos lucen aún más. Y esta vez se ha convertido en la estrella de los desfiles de Odette Álvarez y de Malne. Pero no solo eso, hoy es un día muy especial para Carmen Lomana porque presenta su colección de joyas en IFEMA, así que estamos deseando poder hablar con ella y ver con que lookazo nos sorprende este viernes.

Primero fue este vestido de palabra de honor de lentejuelas multicolor con estampado de rombos que ha combinado con una camisa de la propia firma de la diseñadora Odette Álvarez. Un diseño del desfile al que asistió en color crema con cuello redondo, mangas abullonadas, apuntándose así a la tendencia de vestido palabra de honor con camisa.

Pero si no tenía bastante con eso, en el desfile de Malne nos ha maravillado con este vestidos de lentejuelas con estrellas con escote en V y mangas abullonadas otra vez en negro. Por eso ya tenemos claro que las mangas abullonadas serán obligatorias para las mujeres más elegantes como Carmen Lomana.

Carmen Lomana deslumbra en MBFW Madrid. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Pura inspiración para todas las invitadas de boda este otoño 2022. ¡Deseando estamos ver con que look nos sorprende hoy Carmen Lomana en su presentación de joyas!