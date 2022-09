Las mujeres de 50 años tienen claro que este es el uniforme de septiembre: blazer oversize + falda midi plisada y las zapatillas españolas con lista de espera

Sí, amigas, aún quedan unos días para que empiece el otoño pero con este fresquito mañanero y las lluvias que tenemos esta semana en la mayoría de España, solo nos apetece adelantar todas las tendencias del otoño 2022 y lucirlas ya por la calle. Y más si vives en Bilbao, como Carmen Gimeno, una de nuestras influencers más 50 años favoritas. Porque ella sabe combinar como nadie las prendas más elegantes con zapatillas. Y este viernes nos acaba de dar otra vez buen ejemplo de ello. Pero no con unas zapatillas cualquiera, si no con las zapatillas españolas con lista de espera que han enamorado hasta al Rey. Y sí, estamos hablando de Yuccs y de su nuevo lanzamiento que se llama Grape Casual.

Y Carmen Gimeno tiene claro que las mujeres de más elegantes de 50 años (como ella) combinan estas zapatillas con faldas plisadas y blazers oversize, porque no hay nada más otoño y más tendencia que eso. Uno de esos looks que es perfecto para ir a la oficina o a una comida con amigas. De esos que te puedes poner a las ocho de la mañana y que sigue siendo perfecto a las ocho de la noche. El look 24/7 que todas necesitamos en nuestro armario este otoño 2022.

Y en la redacción de Lifestyle de La Razón vamos a seguir los pasos de Carmen Gimeno y nos vamos a hacer con las zapatillas más exclusivas e innovadoras de la firma de calzado mallorquina Yuccs, las Grape Casual. Un diseño revolucionario confeccionado con piel de uva, sofisticado, elegante y renovado que acabamos de ver que combina a la perfección hasta con los looks más elegantes.

Grape Casual Mujer, de Yuccs (115 euros)

Zapatillas Grape casual mujer. FOTO: Yuccs

A la línea de ingredientes 100% naturales propia de Yuccs (como la lana merina, el bambú o la caña de azúcar) se le une ahora la piel de uva, un elemento pionero en el sector del calzado en España con un enorme potencial. Y nosotras estamos deseando combinarlas con todos nuestros looks para poder ir cómoda y en tendencia este otoño 2022.