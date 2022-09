Si tienes una boda en octubre solo necesitas esta maravilla de vestido de Zara (que parece de Alta Costura) y que Rocío Osorno ya pasea por las calles de Madrid

Acabamos de sentir un flechazo puro de amor, y no es ningún ‘match’ en Tinder, si no el vestido de nueva colección de Zara que ya luce Rocío Osorno por las calles de Madrid. Y es que no sabemos si estamos más contentas nosotras o ella con su mudanza a Madrid. Porque desde que la diseñadora sevillana se ha mudado a la capital de España, no para de dejarnos lookazos de revista y eso no nos puede gustar más. Aunque a nuestra cuenta bancaria no tanto. Si no tenía suficiente con hacernos desear una cazadora Motomami o las sandalias de brillos del otoño de Mango, ahora queremos en nuestra vida, nuestros armario y en todas las bodas de otoño, esta maravilla de vestido de nueva colección de Zara que parece de Alta Costura.

¿Puede haber un vestido más bonito? Nosotras creemos que no. Un vestido de esos que te lo pones y pareces una diva de Hollywood. Y además con el bajo en rosa, que ya sabemos todas que es el color estrella de la temporada. Porque si el rosa es el color de este otoño 2022, este vestido de Zara es lo más romántico que vas a ver hoy. Tanto es así, que de momento Rocío Osorno ha conseguido que queramos ir corriendo a comprarlo para poder lucirlo esta misma noche en un evento en Madrid.

Vestido largo combinado, de Zara (59,95 euros)

Vestido largo combinado. FOTO: Zara

Un vestido de Zara que como vemos en Rocío Osorno es elegante hasta para llevarlo con sandalias planas como hace ella. Aunque nosotras nos lo imaginamos con unas sandalias de tacón para una boda o con una buena plataforma en negro. Pero hasta para llevarlo con un look más desenfado y rockero a cualquier evento con botas cowboy y una biker de cuero para combinar todas las tendencias de este otoño 2022.