‘‘Baby, no me llames, que yo estoy ocupa’ olvidando tus males’', así suena el último éxito de Rosalía y que se ha convertido en la canción del verano en menos de dos semanas y pocas semanas de acabar la temporada más calurosa del año. Pero, lo que no sabías es que hay algo más trendy, este verano, que ‘Despechá', el temazo de la cantante catalana: ser infiel en vacaciones está de moda. Sí, sí, tal y como lees. En verano incrementa la tasa de infidelidades y son muchas las parejas que ni se enteran. Te lo vamos a contar para que lo entiendas pero... ¡agárrate a la silla!

Basándonos en una encuesta que ha realizado Ashley Madison, la plataforma líder del mundo en citas extramatrimoniales, el 62% de las personas encuestadas asegurando que en vacaciones es más fácil ser infiel porque estar lejos es más discreto, el 43% de los miembros afirma que tener una aventura mientras viajaban era más emocionante, el 39% confiesa que se sentía más espontáneo, y el 35% dijo que se le hacía más fácil relacionarse en comparación con una aventura en casa. En definitiva, que es más fácil salir de vacaciones y ser infiel a tu pareja porque es mas emocionante y puede que no se entere nunca. Pero, ahí está la gran cuestión del tema: ¿ser infiel en vacaciones está más de moda que la canción del verano?.

Hay muchas investigaciones que confirman que las personas de viaje o vacaciones sin su pareja adoptan una personalidad distinta a la que tienen en casa diariamente, ya sea porque se sienten cohibidas en su entorno familiar o porque hay veces que el ser humano necesita disfrutar de su libertad sexual o emocional con otras personas, lo que llamábamos de forma coloquial, salir de la rutina. Christoph Kraemer, portavoz de Ashley Madison, ha confirmado: “Esta encuesta revela que nuestros miembros se sienten más abiertos, libres y aventureros mientras están fuera de casa, lo que explica por qué están quizás más dispuestos a no cohibirse tanto y explorar diferentes mundos’'. Sí, parece que ser infiel está más de moda que nunca. Quizás en nuestras próximas vacaciones besemos a una persona en una discoteca y resulta que está casada, pero no le importe disfrutar de una noche sin límites con nosotros porque lo considerará algo esporádico y que, posiblemente, su pareja, nunca se entere.

La gran conclusión de esta nueva moda (que lleva existiendo años) es que ‘‘Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas’', es el gran lema de aquellas personas que ejecutan estas prácticas. Pero, lo que si es cierto, es que por mucho que nos pueda sorprender esta noticia, a muchos de nosotros nos da cierta adrenalina pasar una noche loca en nuestras vacaciones o si estamos solteros, estar con una persona casada o con pareja, ante todo el morbo y la lujuria desatará el éxito de esta práctica tan conocida en los meses de verano (aunque da igual la fecha para ser infiel).