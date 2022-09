Rocío Osorno tiene la falda larga que va a solucionar todos tus eventos de otoño e invierno

Durante esta semana, el epicentro de la moda se ha desplazado a Milán. Tras la New York Fashion Week y la Madrid Fashion Week, diseñadores, modelos e influencers se trasladan a la ciudad Italiana para presentar sus propuestas para la próxima temporada Primavera Verano 2023. Pero además de los desfiles, estos días son perfectos para que otras marcas aprovechen la gran asistencia de famoso y periodistas para presentar sus colecciones o directamente organizar fiestas nocturnas. Y si en Madrid vimos como Jorge Redondo reunía a todas las instagrammers que más importan como María Pombo hasta Naty Abascal en una cena Italia posterior al desfile de su marca Redondo Brand, algo parecido ha pasado en Milán con la marca de cosméticos Kiko Milano.

Esta firmas, que desde que salió al mercado ha conseguido conquistar al gran público gracias a sus propuestas económicas y de alta calidad, reunió en la capital de Lombardía a muchas de sus adeptas. y entre ellas pudimos ver varios rostros españoles, como el de las influencers Mery Turiel, Teresa Bass y Rocío Osorno. Pero ha sido esta última la que ha conseguido encandilarnos con la elección de su último look.

Acostumbrados a verla siempre elegante y perfecta pero con un estilo que para muchos es más bien clásico y poco arriesgado, la sevillana quiso dar un giro total y apostar por un estilismo de lo más arriesgado, para el que optó por un top tipo corsé de botones en denim, que combinó con una elegante falda de cintura alta y bajo tail-hem de una de las marcas favoritas de las invitadas más elegantes, Cherubina, la misma que firmó el tocado que lució la Reina Letizia en el funeral de Isabel II en Londres.

Falda de tiro alto asimétrica en Mikado, de Cherubina (152 euros)

Falda de tiro alto asimétrica en Mikado, de Cherubina FOTO: Cherubina

Rocío Osorno con falda de Cherubina, en Milán FOTO: @rocio0sorno

Pero ahí no queda todo, porque hay dos buenas noticias con respecto a esta falda. Una que no solo está disponible en negro, si no que puedes encontrarla en muchos colores. Y dos, que ahora mismo puede ser tuya por mucho menos dinero, ya que se encuentra de rebajas.