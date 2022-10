La falda larga vaquera vuelve en 2022 y en Zara ya puedes fichar la tuya para combinarla con tus botas cowboy

Hay tendencias que nunca se olvidan y looks que siempre triunfan, es el caso del denim. ¿Quién le dice que no a un pantalón vaquero o a una chaqueta denim que nunca que pasa de moda? La respuesta es nadie. Pero, en 2022, esta tendencia ha vuelto renovada por nuestras marcas favoritas y hemos encontrado prendas que estamos deseando ver, en el street style, a Rocío Osorno o Sara Carbonero.

Este año, nos hacen viajar hasta los años 2000 cuando las faldas vaqueras se consagraban como la tendencia más cool y arrasaba en todos los looks más arriesgados. En esos años, estos looks eran los atrevidos. Hoy en día, el denim está considera el tejido más recurrente del mercado y con el que cualquier look puede ser un auténtico éxito. Visitando la web de Zara hemos encontrado una de estas prendas, renovadas y listas para llevar de la mejor forma en 2022 (o en el año que sea). Zara tiene la propuesta ideal para los días de frío, sin abandonar nuestro estilo y eligiendo la textura más tradicional del mercado. La falda larga vaquera que tiene Zara en su catálogo nos devuelve la ilusión por los looks denim, esta temporada.

Falda Denim TRF FOTO: Zara

Cuando pensamos que las faldas largas no se volvían a llevar, llega Zara y te trastoca los planes. Sí, así es. Zara nos propone una falda larga denim por los tobillos con una abertura por delante que es ideal para combinar con nuestras botas cowboy favoritas y que, además, aportarán a nuestro look el toque casual chic que merecemos. De hecho, si lo pensamos, este look lo podría llevar la mismísima Victoria Federica en alguna de sus apariciones públicas, sobre todo, dentro del estilo de calle que le gusta (aunque ella lo combinaría con deportivas y sudadera).

Falda Denim TRF, de Zara (29,95€)

Falda Denim TRF FOTO: Zara

Si algo tiene esta nueva pieza que nos propone Zara es la versatilidad. Es una prenda que puedes combinar con cualquier diseño en la zona superior y con la que puedes crearte grandes looks que podrás llevar al campo o a un desfile, todo dependerá de las claves de experta en moda que experimentes. Eso sí, si las combinas con botas serán un éxito seguro (eso lo sabes).

Falda Denim TRF FOTO: zARA

Después de conocer esta prenda, deberías ir al catálogo de Zara y fichar esta falda que te salvará un look en menos de cinco minutos. Recuerda, el denim nunca te falla, solo depende de ti.