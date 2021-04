¿Cómo combinar unos vaqueros clásicos con estilo? Inspírate en estos estilismos más aclamados del ‘street style’

Entre vestidos largos y bohemios y los cómodos leggings, hay una prenda intermedia que forma parte del fondo de armario de las expertas en moda: los vaqueros. Sí, ese pantalón denim que se popularizó el pasado siglo gracias a los actores de Hollywood y las supermodelos, sigue siendo la opción estrella del momento y puedes llevarla cualquier día del año.

¿Y qué es lo mejor? No hay estilismo que no triunfe con un buen par de jeans, aunque eso sí, ¡encontrar el modelo perfecto es como la búsqueda del cofre secreto! Pero no te preocupes, mientras tanto puedes enfundarte en diferentes cortes y estilos que son tendencia esta temporada y que elevarán a otro nivel tus looks del día.

Si no sabes cómo combinarlos de forma chic y versátil, inspírate en los estilismos más aclamados del street style. Con blusas románticas, camisas blancas, tops de croché, zapatillas de deporte, tacones joya... Hay tantas opciones como gustos ¿cuál es tu favorito?

Camiseta blanca + botines

Street Style

Chaqueta + tacones

Street Style

Camisa blanca + mules de tacón

Street Style

‘Total look denim’

Street Style

‘Crop top’ de punto + cárdigan