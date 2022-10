Alberto Cantúa (Viva Suecia): “¿Qué riesgo es hacer un tema con Luz Casal o Dani Fernández? Eso es un regalo de la vida”

Reivindicar el amor, esos conceptos que se están quedando vacíos de sentimientos, y la parte buena de la vida. Y todo eso a través de la música. Así llega Viva Suecia, para lanzar su cuarto álbum “El Amor De La Clase Que Sea”. El grupo que en poco más de cinco años ha ido pulverizando logros hasta alcanzar su actual estatus como una de las bandas más importantes de la escena del rock independiente nacional acaba de estrenar su nuevo álbum con 11 temas con colaboraciones de lujo como en “Justo Cuando El Mundo Apriete” donde se unen a Leiva, “Lo Siento” con Dani Fernández o “La Parte Difícil” junto a Luz Casal. ¡Casi nada!

Por si aún no los conoces, ellos son Rafa Val (voz), Jess Fabric (bajo), Fernando Campillo (batería) y Alberto Cantúa (guitarra). Con su nuevo disco “El amor de la clase que sea” confirman que algo han aprendido y algo han ganado. Entre otras cosas el tiempo y la libertad creativa para sacar un álbum más cuidado, más libre e igual de emocionante. Han salido de su zona de confort establecida y han fichado por Universal, para olvidar un momento difícil para crear su mejor disco y el más libre. Todo eso nos lo ha contado Alberto Cantúa en esta entrevista con Lifestyle de La Razón.

¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estáis viviendo este parto de vuestro cuartos disco?

Un poco resacosos por todas las presentaciones, conciertos, firmas de discos, pero muy contentos.

Entiendo que con esa alegría, la resaca de emociones se nota menos.

Bueno, hay un pequeño golpe anímico después de tantos años preparando un disco. Te acuerdas de mucha gente, están siendo días muy bonitos en ese último eslabón que es encontrarte con los fans cara a cara y descubrir si les gusta el nuevo trabajo. Ya dormiremos un día de estos (risas).

Entiendo que debe ser una sensación parecido a cuando en la juventud acabábamos las épocas de exámenes.

Sí, o cuando terminas la carrera que dices, vaya parto. Sobre todo después de tantas decisiones que hemos tenido que tomar en los últimos años, que muchas han sido duras. Es ese momento que recapitulas un poco y también pasas página a muchas cosas malas y te quedas con lo bueno.

Hablas de esas decisiones difíciles, en qué momentos os sentáis y decís, vamos a dar el salto a una discográfica tan potente como Universal.

Más que nada apostamos por un proyecto. Venimos de una experiencia muy mala, tomamos una decisión muy dura, irnos y pagar nuestra libertad. Nos cuidamos mucho en elegir un proyecto con unos valores, las empresas al final las construyen las personas. Hemos tenido todos los ingredientes en ese aspecto humano por parte de Universal. Estamos en un momento perfecto, hemos hecho el mejor disco y el más libre.

Dices, “el mejor disco y el más libre”. ¿También el que más riesgos habéis asumido?

Como artista lo natural es moverte, probar cosas nuevas y moverte. Creo que el mayor riesgo como artista es quedarte en el mismo sitio. Mucha gente nos ha dicho que hemos asumido un riesgo al hacer un tema con Luz Casal, ¿qué riesgo es ese? Eso es un regalo de la vida. Y eso se consigue moviéndote.

Hay gente que se levanta por la mañana y se sigue diciente ‘te quiero’. Nosotros reivindicamos esa parte buena de la vida Alberto Cantúa

Y en esa libertad está este cuarto disco, ‘El amor de la clase que sea’. Toma título potente que os habéis marcado.

(Risas) Pues mira que cuando lo dijimos en la furgoneta primero algunos pensaron que era cursi, eh. Pero es una reivindicación, pero hay alguna más en el disco. Reivindicamos muchos conceptos que se están quedando huecos. Mucha gente conoce la palabra amor, pero no saben su verdadera significado que es muy bonito y se está quedando hueco. Creo que es muy necesario ponerlo en la portada.

Importante, y más con todo el odio que hay hoy en día.

Al final es eso, que vende mucho más lo malo y hay que reivindicar también esa parte buena que aún existe. Hay esperanzas, huir del mensaje negativo. Hay gente que se levanta por la mañana y se sigue diciente ‘te quiero’, pero eso no vende. Reivindicamos la parte buena de la vida.

Hablando de odio (y mensajes negativos), capítulo a parte son todas las críticas que habéis recibido por iros a Universal o por colaborar con Dani Fernández.

Al final también es nuestro deber como artistas estar un poco al margen de eso. También he leído en algún medio, “colaboración con Dani (ex Auryn)...Un palo gratuito.

Quién se quede con eso de Dani Fernández es que poco sabe de música...

Es una parte de su vida y el chaval está reivindicando su música. Quien se ponga un minuto de Dani se va a enamorar de él porque canta de puta madre. Creo que no hay carrera más reivindicativa y favorable para la música que la de este chaval. Además, que es un tío estupendo. Lo tiene todo. ¿Las críticas? Si están bien hechas las leemos, pero estas cosas no tienen sentido. La canción con Dani no tiene crítica. Da pena pero esto es muy español.

Si tuvieras a esa gente que os critica o a los que no os han escuchado nunca, ¿qué canción del nuevo disco le pondrías primero?

Uf, lo que pasa es que estás hablando con el más cortavenas del grupo. Elegiría ‘Gracias’, pero vamos a matar a la gente en la primera escucha.