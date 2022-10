Los amas o los odias: así son los bolsos de flores de Zara con los que arriesgar esta temporada

Hay veces que la moda solo se basa en darle vida a la monotonía y luchar contra lo común, las tendencias hacen que nuestro día a día, se convierta en un juego de estilo que nos lleve a combinar desde los looks más básicos a los más extremos. La moda es como la vida, hay que darle diferentes oportunidades hasta que consigamos nuestro propio estilo, es cuestión de darle forma a nuestra forma de vestir. Por ello, hoy hemos descubierto uno de los complementos más top del momento, un complemento que odiarás o amarás para siempre. Zara nos trae los bolsos de flores con los que necesitamos arriesgar esta temporada y convertirnos en la fashion victim que nuestra ciudad se merece.

Bolso flores piel verde, de Zara (99,95€)

Bolso flores piel FOTO: zara

Cuando los complementos se convierten en imprescindibles, no podemos vivir sin ellos. De hecho, no entendemos a las personas que pueden vivir sin un bolso. Pero, la propuesta que nos trae Zara para esta temporada, no se trata de un bolso cualquiera, se trata del bolso de flores y piel que puede convertir un look aburrido, en un auténtico éxito. Entre las novedades de Zara, encontramos un bolso en formato bandolera de piel y con detalle de flores en la parte delantera, quien dice detalle, dice una gran flor como gran protagonista del diseño. Este bolso, que puedes llevar colgado o a modo bolso de mano, será de esas piezas que necesitas en tu armario para ponerte una vez en la vida. Hay personas que pensarán que eres un/a hortera, otras que eres extravangante y otras amarán tu estilo y las influenciarás, como si fueses Paula Echevarría.

Bolso flores piel azul, de Zara (99,95€)

Bolso flores piel FOTO: zara

Si algo tenemos claro es que la moda y el estilo de cada uno, no va en función de los complementos que elijas, si no en como combines estos. Tú puedes llevar un bolso rosa con un look rojo e ir estupenda y también puedes llevar un bolso con flor de piel de Zara y convertir tu outfit en un éxito. La vida está para jugar y la moda para investigar. Además, hay mil combinaciones ya que Zara propone el negro, rojo, verde y azul para estos diseños únicos.

Bolso flores piel negro, de Zara (99,95€)

Bolso flores piel FOTO: zara

Es el momento de hacer de tu look un éxito y estos bolsos de Zara son la clave del éxito, esta temporada. Toda experta en moda debe arriesgar y tú tienes la pieza estrella para hacerlo. ¿Te atreves? ¡Esperamos tu mejor look!