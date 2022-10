Violeta Mangriñán tiene la biker de Zara que necesitas en tu armario para convertirte en la ‘Motomami’ que tu ciudad se merece

Violeta Mangriñán siempre nos da looks que cambien nuestro ritmo, que se convierten en tendencia y que acabemos llevando (y arrasando) por nuestra ciudad. En su última publicación, la influencer nos ha sorprendido con un look con el que la palabra ‘‘arrasar’' se quedará corta, haremos temblar las calles si copiamos el look de Violeta Mangriñán y nos convertiremos en una auténtica ‘Motomami’ tras esta inspiración. Desde que Violeta Mangriñán fuese madre de Gala, la hemos visto en infinidad de ocasiones con looks románticos, atrevidos y muy en tendencia. Pero, después del outfit con el que nos deleitó ayer, necesitamos copiar la biker de la influencer y combinarla con minivestido y zapatillas.

Si algo tiene Violeta Mangriñán es que en los últimos años, la influencer, se ha convertido en una de las expertas de moda (e inspiración) para las más jóvenes de la casa, todas aquellas chicas de 20 a 30 años quieren el look y estilo de Violeta. Pero, nada es imposible y vuestros deseos son órdenes, tenemos la pieza estrella del estilismo de la influencer, se trata de la cazadora efecto piel de Zara con cuello solapa y manga larga. Además, lleva bolsillos delanteros con cremallera metálica y detalle de trabillas en hombros. Y, sin duda, la joya de la corona es la aplicación de cinturón en mismo tejido con hebilla en la cintura. ¿La pena? No está disponible en la web, pero sí que la puedes fichar aún en tienda física. Una cazadora que Violeta Mangriñán ha combinado con un minivestido, zapatillas y gafas de sol al más puro estilo años 2000. Un look digno de replicar y que necesitamos en nuestro armario para conquistar las calles.

Cazadora efecto piel, de Zara (49,95€)

Cazadora efecto piel FOTO: zara

Otra cosa no, pero inspiración, sobra con este look de Violeta Mangriñán, ¿quieres convertirte en la ‘Motomami’ que todas necesitan en su grupo de amigas? Ahora, es posible si copias el look de la influencer y conviertes tu actitud en un reto de éxito.