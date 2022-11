Beret: “No soy tan intenso en mi vida como en las letras de mis canciones”

La capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, y eso es ‘Resiliencia’, el título del nuevo disco de Beret. Y sin duda, todos hemos pasado por ese momento en menor o mayor media con una pandemia mundial de por miedo. Eso, quieras o no, se nota en estas 14 canciones que están hechas en medio de la mayor situación traumática a nivel global que hemos vivido nuestra generación. Pero además de eso, como dice Beret en la canción que lleva por nombre el título del álbum, “he visto la muerte tan cerca de mi, que me ha dicho tu elige rendirte o vivir”. Porque en medio de esa montaña rusa de emociones que hemos vivido todos, él también ha perdido a su hermana en el último año. Si siempre es desgarrador escuchar a Beret, la intensidad de sus letras y sus canciones, sin duda ‘Tata’ te rompe el alma y te agarra el corazón de una sacudida. Su disco más real y sentido, el más de verdad y con los sentimientos más fuertes que nunca. Porque es imposible no romperte escuchando ‘Resiliencia’ y nosotros lo hemos hecho.

Coincidiendo con la publicación de ‘Resiliencia’ en Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con Beret en esta deliciosa conversación, porque hablar con él es como escuchar su música.

¿Cómo estás? Porque entre el fiestón que os pegasteis en LOS40 Music Awards 2022 y la promoción del nuevo disco tienes que estar agotado.

(Risas) ¡Sí! Justo lo estaba hablando hace un momento, que entre la resaca literal y la resaca emocional están siendo unos días intensos pero lo estoy llevando bien. Me causa más agobio pensar todo lo que tengo que hacer que hacerlo. Es una cosa bonita después de todo el caos y de estar haciendo más de dos años este nuevo disco. Espero que a la gente le gusten las nuevas canciones.

‘Resiliencia’, explícame más del título del nuevo disco porque en los Latin Grammy Acoustic Sessions en Madrid me explicaste que era un tatuaje que ya tenías de antes en el cuello y según la RAE es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas.

¡Exacto! Es volver a ser uno mismo pese a las circunstancias que tengas en la vida. Es volver a tu forma natural y creo que hay muchas personas resilientes en el mundo que no tienen voz y realmente me parece algo muy bonito. Yo siempre he defendido la psicología, la inteligencia emocional y poder mostrarse uno mismo con sus debilidades. Me parece que este disco es otro mensaje más para volver a ser uno mismo porque parece que estamos en un mundo que nos encantan hacernos siempre los fuerte y que somos los mejores y había que sacar este disco.

Hay que normalizar la muerte y hablar de nuestras debilidades Beret

Un mensaje más para volver a ser unos mismo, pero, ¿en qué momento te hiciste el tatuaje y en qué momento decidiste que el disco se llamara así?

(Risas) Pues vas a alucinar, porque me hice este tatuaje hace como cuatro años y no he hecho el disco por el tatuaje. Cuando yo dice voy a poner ‘Resiliencia’, pasó el tiempo y digo si tengo el tatuaje que me hice...

Creo que es muy importante normalizar lo normal Beret

Como lo tienes en el cuello, no te lo ves (risas)

¡Claro! Si lo tuviera en los brazos lo vería. Fue eso, es una palabra además que se está poniendo de moda, antes era una palabra que hasta es difícil de pronunciar. Es un mensaje muy bonito, creo que es muy importante normalizar lo normal, valga la redundancia.

Un poco una señal del destino, una palabra que te estaba buscando a ti.

Esta palabra ya me buscaba de hace bastante tiempo, la tenía en el subconsciente y en el cuello.

Totalmente. Y después de casi tres años haciendo este disco, cómo llegas al momento de ya está acabado. Porque entiendo que con tanto tiempo debe costar finalizar el proceso.

Lo bonito es que cuando yo me pongo a escribir no estoy pensando en que estoy escribiendo un disco, yo he sido siempre muy defensor de los temas inéditos. No me gusta lo de tengo doce temas y voy a sacar un disco, yo quiero que cada tema tenga vida propia, no sacar algo por sacarlo. He visto que estaba cuando necesitaba tener un sentido, el punto en común de las canciones, el cambio de gira. Creo que la gente que me sigue se ha quedado por lo que digo y no tanto por como lo digo. Si se han quedado por eso, es porque se están viendo reflejados a ellos y porque es un mensaje que les está ayudando.

Después de tanto tiempo, debe ser el mismo sentimiento que romper con un pareja.

Sí, es un sentimiento parecido, muy ambiguo. ¿Qué es un disco? Porque 14 temas y no 25. A mi me gusta lo poco, pero lo intenso. Habré hecho como 35 temas, pero he metido 14. Creo que lo he sentido, hasta aquí es un disco.

Una pandemia mundial, un año personal duro también para ti con la pérdida de tu hermana. Te escucha decir el otro día que son las canciones que más has sentido y las más desgarradoras aún.

Absolutamente. En ‘Prisma’ hice el disco sin ningún problema muy grave que pudiera cambiar mi vida. Con ‘Resiliencia’ me han pasado muchas cosas, estas canciones tenían que estar en el disco porque hablan de esta etapa. Desde como me costó salir a la calle después de la pandemia, el tema de mi hermana cuando falleció que tampoco iba a ir dentro del disco, pero lo he metido porque sentía que tenía que estar aquí dentro. Es mi disco más especial sin duda. Sentimentalmente este disco habla mucho de mi.

Con ‘Resiliencia’ me han pasado muchas cosas, estas canciones tenían que estar en el disco porque hablan de esta etapa Beret

El otro día nos dijiste que tu escribes con el corazón roto porque cuando estás enamorado no pierdes el tiempo...

¡Claro! Cuando estoy enamorado hago de todo menos perder el tiempo escribiendo (risas). Claro queda que haciendo este disco no estaba enamorado.

‘Mirando a la luna’ con Reik me he enterado que tiene una anécdota curiosa con una ex pareja tuya que te preguntó que por qué habías escrito esa canción si estabais muy bien juntos y era tu forma de decir que ibais a romper.

Eso me ha pasado dos veces en mi vida (risas). En ‘Vuelve’ estaba en una relación y la otra ha sido con ‘Mirando a la luna’, pero vuelve es más descarado. Yo soy así.

Tu en lugar de mandar un mensaje para decir que vais a romper, escribes una canción y ya te darás por aludida.

¡Sí! De hecho ‘Vuelve’ la escribí para dejar una relación.

Entonces cuando le escribas una canción a alguien mejor que tenga miedo.

(Risas) Que huya, que diga que ya lo ha entendido.

Hablabas de ‘Prisma’ hace un momento, pero, ¿qué queda de ese Beret y de ese Fran de 2019?

Creo que realmente se parecen mucho, pero hemos vivido circunstancias diferentes. Ese Fran estaba como más asentado, no había tenido mala suerte en la vida. Pero aunque estaba más asentado, estaba más nervioso porque se le había juntado todo el boom de todo, ahora estoy más tranquilo. ‘Prisma’ lo hice con más prisa que ‘Resiliencia’, por eso creo que ha salido mejor disco. Realmente creo que queda todo del Fran de entonces. He evolucionado por las circunstancias, no por algo mental. Ha cambiado mi vida, pero no he cambiado yo.

Creo que ha salido un mejor disco dices, ¿tu canción favorita de ‘Resiliencia’?

‘Beso robado’, si alguien tiene que conocer mi nuevo trabajo tiene que ser con esta.

‘Tata’ entiendo que es la canción más dura y especial que has escrito nunca.

Sin duda. Yo compuse esta canción el mismo día que murió mi hermana, a las horas. Estábamos en casa, en familia, fatal, ya te puedes imaginar. Entonces cogí la guitarra y escribí cuatro frases y lo tuve que dejar por lo mal que estaba. Pero sin duda es mi canción más real, la estaba componiendo llorando para despejar la cabeza. Tenía el disco cerrado pero llamé a mi gente y le dije que esta canción tenía que entrar en ‘Resiliencia’.

La canción de mi hermana la escribí a las horas de morir, con la guitarra llorando para despejar la cabeza Beret

La más especial de estos 14 temas con muchas colaboraciones, Estopa, Malú, Morat, Reik u Omar Montes...

Creo que he pillado un poquito de todos, cada canción suena a ellos. Hay de todo en el disco, cualquiera que vea el disco puede pensar que es un experimento...

De la canción con Malú, me quedo con dos frases: “que ya no puedo romperme más” y “hay preguntas que es mejor no saber el por qué”.

Exacto, me encanta que te hayas quedado con estas dos frases porque justo la segunda de la parte de Malú, me encantó componerla para ‘beretizar’ a Malú.

Es que todas las canciones de Beret son para analizar frase por frase y tener el pañuelo cerca, porque yo que soy una persona que le cuesta llorar, con tus temas siempre me rompo.

(Risas) Te prometo que en mi vida no soy tan intenso, pero en mis canciones sí. Yo las hago pensando con que lloraría yo.