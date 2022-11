¿Por qué necesitamos usar ácido hialurónico en nuestra rutina diaria? Un experto tiene la respuesta

Llega un momento en nuestra vida donde la piel no luce igual que cuando teníamos 20 años y queremos empezar a usar todo tipo de cremas, incorporar vitaminas en nuestra rutina diaria e incluso, hacer algún que otro retoque estético, para mejorar nuestro rostro y convencer a nuestro yo interior que nuestra piel, no envejece. Esto no es real, si envejece y hacerlo, es sano. Pero, hay truquitos para mantener la piel más sana, hidratada y usando los productos adecuados, se puede conseguir.

Para hablar sobre el uso de estos productos, como el ácido hialurónico, hablamos con el Dr. Richard Fakin que nos habla sobre la necesidad de usar el ácido en nuestra rutina diaria y la realidad sobre las arrugas, desde el punto de vista clínico. El doctor nos ha hecho un hueco en su agenda para resolvernos todas las dudas y darnos los mejores consejos.

Retoque estético con ácido hialurónico. FOTO: Pinterest

Incorporar el ácido hialurónico en nuestra rutina diaria, estimula al cuerpo y hace que lo genere, por si mismo. Además, según fuentes medicas, favorece a la actividad de los fibroblastos, las células que produce el colágeno. Este es el motivo por el que contribuyen a la estructura firme y al volumen: “El ácido hialurónico es excelente para hidratar la piel, reducir la apariencia de las líneas de expresión, placar la piel, mantener el colágeno en la piel”, nos confirma el Dr. Fakin.

Retoque estético. FOTO: Pinterest

El ácido hialurónico ayuda a reponer la piel y aumenta la hidratación. Además, mejora la elasticidad de la piel y fortalece la misma. Por ello, es uno de los ingredientes imprescindibles en nuestra rutina de cuidados diaria, ya que nos hace tener confianza en él. Pero, ¿qué pasa con las arrugas? ¿las quita? Según nos cuenta nuestro experto: “Las arrugas profundas no van a desaparecer con el ácido hialurónico, pero tal vez las líneas superfinas como las del contorno de los ojos o de la boca -que son muy comunes para la mayoría de las personas- podrían disminuir’', confirma. Todas aquellas personas que piensan que usando ácido hialurónico sobre una arruga muy profunda van a rejuvenecer, están equivocadas, es posible que lo que estas personas necesiten, sea un retoque estético, en el caso de que quieran que las arrugas desaparezcan.

Ácido hialurónico: qué es, cómo aplicarlo y dónde comprar el ingrediente de moda FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si eres una persona con signos de la edad, lo que necesitamos es mantener una rutina de belleza pura e incorporar el ácido hialurónico en tu neceser: ‘’Tener la piel hidratada puede ayudar a rellenar esas zonas porque el ácido hialurónico rellena la piel y ayuda a mantener el colágeno en la piel y a que todo sea bonito y suave”, concluye el experto.

App ácido hialurónico. FOTO: IBSA Derma

En resumen, el ácido hialurónico nos ayuda a recuperar los niveles de hidratación que habíamos perdido y nos aporta firmeza y elasticidad. En definitiva, son los responsables de dar soporte a la piel.