Tamara Falcó nos acaba de solucionar todas las cenas de Navidad con este vestido verde esmeralda con brillos de Zara

Termina una semana intensa para Tamara Falcó, de la presentación de su nueva colección para Navidad de TFP junto a Pedro del Hierro, a recibir un premio de mujer del año y ahora su tertulia semanal en ‘El Hormiguero’. Un ritmo frenético de semana, más o menos como las que estamos teniendo todas en Madrid. Eso sí, Tamara Falcó cada día nos ha dejado un look perfecto para inspirarnos para todas las cenas de Navidad que tenemos por delante. Y eso no se lo podemos agradecer más. Porque amigas, quedan 37 días para Navidad y nosotras ya no os hemos podido dejar más inspiración de todos esos looks perfectos que nos vamos a adelantar comprando aprovechando los descuentos del Black Friday, porque Tamara Falcó también se va de compras a Zara y nos lo acaba de demostrar con esta maravilla de vestido verde. Si la semana pasada fue un vestido de Mango, ahora ha vuelto a lucir un diseño low cost de esos que nos podemos comprar todas y que le encantaría también a Belén Esteban.

La revista @harpersbazaarES ha concedido el premio a la Mujer del Año a @Tamara_Falco_ #RaphaelEH pic.twitter.com/JKQL8tA9VC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2022

Para un nuevo jueves de tertulia en ‘El Hormiguero’, Tamara Falcó nos ha enamorado con este vestido verde de nueva colección de Zara que nos parece un diseño perfecto para las cenas de Navidad. Y estamos seguras que no solo lo pensamos nosotras, si no Isabel Preysler, que como ya ha confesado la marquesa es su gran inspiración en cuanto a moda. Tanto para elegir sus looks como para diseñar sus colecciones.

Tamara Falcó otro jueves más en 'El Hormiguero'. FOTO: @tamara_falcó

Vestido largo brillos, de Zara (89,95 euros)

Vestido largo brillos. FOTO: Zara

Un vestido largo de nueva colección de Zara de cuello subido y manga larga con detalle de abertura en delantero y bordados con aplicación de brillos con cintura con elástico y cierre en espalda con abertura y botón. Sin duda, es un diseño que nos ha enamorado por ese precioso color verde esmeralda que nos parece ideal para todas las cenas de Navidad que tenemos por delante.