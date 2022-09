Vuelve hoy «La Voz» y sus 10 años por todo lo alto

LLegó de nuevo el día y la hora. «La Voz», uno de los formatos estrella de Antena 3 cumple diez años y aterriza esta noche en los hogares. Laura Pausini, la italiana más entrañable y revolucionaria, se vuelve a meter en la piel de coach, acompañada por Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi. Nada menos, una mezcla explosiva, que dejará no pocos momentos para el recuerdo. En el escenario y en las sillas que deciden el futuro de los talents. Eva González será quien presente un año más el programa y nos adelanta que: «Tenemos mucha gente muy guay. La cantera de ´La Voz´ nunca termina. Hay un par de talents que son niños que participaron en la versión Kids y ya han crecido y dan mucha ternura. Hay personajes muy buenos y voces impresionantes. Los coaches, que son internacionales y tienen otras experiencias fuera, como Fonsi y Laura, alucinan».

Y precisamente del regreso de Laura Pausini al programa habla la presentadora andaluza: «Amo a Laura, conoce bien el formato, lo adora y sabe cómo hacerlo. Es así delante y fuera de las cámaras. Los cuatro coaches se preocupan mucho de los chicos, lo son de verdad. No terminan el programa y se van a su casa. Hay mucha relación con los concursantes y es muy bonito de cara al futuro».

Son viejos conocidos entre ellos. Supone el reencuentro de Pablo López, Antonio Orozco, Laura Pausini y Luis Fonsi, «ha habido mucho pique entre ellos», nos confirma Eva, «Pausini lucha todo lo que puede, con uñas y dientes».

El programa está de celebración. Cumple los diez años y Eva González nos cuenta cuál cree que es el secreto de éxito. «La Voz es mágica. Tenemos cuatro estrellas internacionales que se ponen a trabajar para los talents, para que brillen y se conviertan en una estrella de la música. Ellos bajan de ahí, de donde estamos acostumbrados a verlos, que son los conciertos, y los podemos conocer de otra manera, se muestran cada uno como son. Y luego está la espectacularidad del plató que es maravillosa, no me termino de acostumbrar».

Hace cuatro años que dio el salto a «La Voz», pero son unas cuantas ediciones, entre Kids, Senior... las que ha presentado ya la sevillana «mi mayor desafío es seguir disfrutando y me lo ponen fácil. Sigo teniendo ese cosquilleo y eso es respeto al formato, mis compañeros y el público. Me sigo emocionando y vibrando. La música me gusta mucho. Mi reto cuando comencé fue disfrutarlo y hacerlo mío, fue lo que me dijeron en Antena 3 cuando llegué. Y eso me da seguridad».

Quizá es por ello que pueda asegurar que no vive angustiada por las audiencias: «Me levanto por las mañanas y las miro, pero no me quita el sueño. Siempre he tenido claro que tengo que disfrutar el formato y eso traspasa la pantalla. No me gustaría hacer algo por necesidad. Estoy contenta con el programa que hacemos, el equipo es increíble y Antena 3 nos arropa maravillosamente y cuando acabo un directo no pienso a ver mañana... Si no qué bien me lo he pasado y qué bonito ha quedado. Me siento una privilegiada», relata.

Después de casi dos décadas acompañándonos a través de la pantalla, lo tiene claro: «los directos son lo que más quebraderos de cabeza da, lo menos mecánico, pueden pasar más cosas, porque están muy vivos, hay que llevarlo todo en la cabeza, pero es lo que más disfruto». Y seguro que también lo que más anécdotas genera, que ya podrá compartir con su hijo: «Lo que más le gusta es cuando voy a ´Pasapalabra´ porque le mando un beso. Dice que se va a presentar a ´La Voz´ con la canción de la ´Vaca Lola´. ¡Ha nacido una estrella!», concluye la presentadora en la cuenta atrás para el estreno.