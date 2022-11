Desmontando mitos: ¿Cuánto importa la diferencia de edad en una relación de pareja?

Cuando hablamos de amor, hablamos de relaciones y no hay un manual escrito que nos enseñe a enamorarnos, a mantener viva nuestra pareja o a causar más o menos sensación dentro de la sociedad. Pero, lo que si sabemos es que el amor es una de las emociones que más nos hacen sentir (y no solo en pareja) El amor es la clave de nuestra vida, todo se mueve por amor. Pero, si estas en una relación y hay diferencia de edad, ¿interfiere el amor? ¿importa mucho los años de diferencia con tu pareja? La psicóloga y experta en parejas Lara Ferreiro, tiene las claves para solucionar esta duda que lleva años causando estragos.

Aún existen muchos tabúes en las relaciones de pareja cuando la diferencia de edad es una de las principales características, no solo dentro, si no fuera, en la sociedad, si hay una gran diferencia, aún no está muy bien visto: ‘’Esto es una cosa que ha existido siempre y de hecho sigue. Pero, en este caso, se castiga a la mujer, más que a los hombres. Porque si una mujer está con un hombre más joven, se considera mucho más normativo, sin embargo, si es al revés, se considera que es una mujer que puede tener otros intereses con el hombre. Finalmente, suele salir más perjudicada y se cuestiona el por qué está con este hombre. La mirada crítica es más dura con las mujeres por lo que he visto en mi experiencia clínica’', explica la experta.

Pero, ¿realmente funcionan las parejas dónde la diferencia de edad es tanta? ¿Les preocupa lo que digan los demás? Conocemos y hemos conocido muchas parejas famosas entre las que hay muchos años entre ellos y siempre sorprende: ‘’Es muy común ver hombre mayor y mujer jovencita porque se aportan cosas muy distintas, la mujer busca un hombre con experiencia y madurez y el hombre, busca la juventud y la belleza (a rasgos generales). En cuanto a la preocupación, depende, hay una validación externa, que le preocupa lo que diga la gente y otros, la validación interna, nuestra familia y más cercanos. Según tu personalidad, de como te hayan criado de pequeño estarás más enfocado en una u otra’', comenta. Sin embargo, después de hablar de la diferencia de edad, la experta nos cuenta que más del 70% de las veces las relaciones con más de 10 años de diferencia no acaban funcionando: ‘’Curiosamente, este tipo de parejas, no funcionan porque suelen tener el ciclo vital alterado. Por ejemplo, Laura Escanes, tiene una hija con Risto Mejide y ella no ha vivido lo suficiente y al cabo de los años, ella quiere vivir su juventud, esto suele pasar mucho y es la jovencita quien deja al hombre, en estos casos. No suele funcionar si la diferencia es más de 10 años. El amor no tiene edad pero para la ciencia, sí'’, añade.

Está claro que si el amor está, está. Pero, hay veces que sí tiene edad y no hemos querido desaprovechar la ocasión y le hemos preguntado a nuestra experta sobre la ruptura de Laura Escanes con Risto Mejide y si cree que puede ser un atenuante empezar muy joven en pareja y cuando la persona más mayor crezca se pierden las ganas: ‘’Literalmente, sí. Esto es así. Yo he tenido pacientes que me han confirmado que estaban con su pareja porque le aportaba seguridad y madurez y cuando él creció, ella le dejó porque dejó de gustarle. En este caso, Laura Escanes ya no necesitaba a Risto, porque ella está empoderada y con millones de seguidores, le apetece quemar su etapa y disfrutar’', concluye la psicóloga.

Sin duda, si algo nos queda claro es que la diferencia de edad puede ser algo muy atractivo para empezar una pareja pero, a la larga, los años pasan y puede que acabe no funcionando y ese amor que, aparentemente, preveíamos eterno, llegue a su fin antes de lo esperado.