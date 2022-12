Dice Victoria Federica que el jersey en diciembre se lleva ‘crop’ para enseñar barriga con pantalones cargo de tiro bajo

Victoria Federica no para, entre viajes, fiestas de disfraces y eventos de influencers, el ritmo de la hija de la Infanta Elena es de vida de influencer 100%. Algo que por lo que comentan, a su madre no le gustaría nada y por eso habrían dejado de vivir juntas. Lo que está claro es que Vic ya es una influencer más en el grupo de los top de Madrid, si el otro día la veíamos celebrar la Navidad en casa de Paz Padilla y Anna Padilla, ahora la vemos en el evento de una firma de ropa con Tomás Páramo y otros de sus grandes amigos influencers. Pero si hay algo que nos queda claro, tanto en casa de Paz Padilla y en este evento, es que Victoria Federica no deja de llevar su tendencia favorita de los pantalones cargo de tiro bajo aunque en Madrid no deje de llover y hacer frío. Por eso nos ha dejado claro que en invierno, los pantalones cargo de tiro bajo se siguen llevando con jerséis crop para seguir enseñando barriga. Todo eso mientras la Reina Letizia ayer apostaba por sus botas más altas o la Princesa Leonor por llevar una blazer de su madre para su look más adulto.

Victoria Federica sigue siempre las tendencias, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este este look que son todas las tendencias de invierno 2022 que necesitamos en nuestro armario. Porque no hay nada más tendencia que el pantalón cargo y más si hace como Vic con jersey crop con capucha. O también con una camisa de rayas como nos lo ha enseñado en su stories dentro de un carro de la compra.

Victoria Federica con Tomás Páramo en un evento en Madrid. FOTO: @tomasparamo

Se trata de uno de los pantalones más tendencias del momento y que todas las influencers tienen en su armario, de hecho hasta María Pombo o Anna Padilla no son capaces de separarse de ellos. Los cargo van genial para un look desenfadado, aunque se puede elevar fácilmente con una americana masculina. Es un pantalón de cintura baja que funciona para las chicas que tienen las piernas más largas que el talle, así no las hace bajita.