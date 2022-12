La sudadera de Victoria Federica es la que vas a querer llevar a la nieve con leggings de piel y botas UGG mini

Victoria Federica no para. De Nueva York directamente a Andorra y tiro porque me toca. Cuando no son eventos de influencers, son fiesta de disfrace o de cumpleaños, y ahora con toda la polémica que lee rodea con su madre, ha aprovechado el puente de diciembre para escaparse con amigos a Andorra. Porque este miércoles la revista ‘Lecturas’ anunciaba una exclusiva sobre Victoria Federica. Han sido muchos los rumores de mala relación con su madre, Doña Elena, en los últimos meses, pero nunca nos imaginamos que la joven dejaría de vivir con su madre para irse a Zarzuela con su abuela, Doña Sofía. Y mientras todo el mundo habla de este tema, ella se ha ido a Nueva York y Andorra con unos amigos. Y si en la Gran Manzana nos fijamos en sus vaqueros de confianza y en su gabardina de piel, ahora en la nieve nos fijamos en su sudadera de firma que cuesta más de 200 euros y es perfecta para llevar en la montaña con unos leggings de piel y una UGG mini como las de Paula Echevarría sin plataforma o con plataforma como las de Mery Turiel. Lo que está claro que nos encanta y nosotras que somos buenas detectives de la moda, hemos encontrado de qué marca es la sudadera de Vic y dónde comprarla.

En concreto es esta sudadera de felpa con patchwork de Ralph Lauren de más de 200 euros que Victoria Federica ha lucido en los Stories de una de sus amigas con las que se ha ido de viaje a Andorra para ir a cenar a una pizzería del país vecino.

Victoria Federica con look en la nieve. FOTO: @vicmabor

Sudadera de felpa con patchwork, de Ralph Lauren (230 euros)

Y aunque por este Stories no podemos ver cómo lo ha combinado Victoria Federica, nosotras lo haríamos con unos leggings de piel térmicos y unas botas UGG mini de plataforma.