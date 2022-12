El vestido de Mango de Rocio Osorno es todo lo que necesitas para tus noches de fiesta

Si eres una fanática de la fiesta o de los eventos nocturnos estarás de acuerdo con nosotras en que no hay mejor época, con excepción quizás del verano, que este mes para ello. Los bares y restaurantes se llenan de propuestas especiales, nuestro calendario se llena de planes y lo mejor de todo, las tiendas se llenan de ropa festiva a la máxima potencia. Brillos, lentejuelas, pedrería... Todo vale para lucir perfecta en cualquiera de las noches navideñas que nos esperan por delante.

Y lo cierto es que bien parece muchas veces que nos encontramos antes diseños dignos de una auténtica alfombra roja. Pero si no aprovechamos las fiestas de Navidad para lucir de gala es posible que no tengamos otra oportunidad en todo el año. Ahora bien, eso no significa que tengamos que dejarnos todo el sueldo o la paga extra de Navidad para ir perfectas. Y menos en esta época de democratización de la moda, donde podemos encontrar modelos más que perfectos, especiales y originales por no mucho dinero.

Las influencers lo saben de sobra, y es por eso que durante estos días acuden una y otra vez a las tiendas de fast fashion para enseñarnos como ir perfecta a cualquier fiesta con diseños no demasiado caros. Y el último que nos ha conquistado ha sido el vestido que ha lucido Rocío Osorno, toda una experta ya en dejarnos propuestas navideñas los cost. Esta vez, la sevillana ha optado por un diseño de Mango en color morado, corto con mangas abullonadas, escote corazón y un original detalle, una cadena plateada a modo de tirantes.

Vestido corto manga abullonada, de Mango (79,99 euros)

Vestido corto manga abullonada, de Mango FOTO: Mango

El complemento que más nos ha gustado son los guantes largos que Rocío ha añadido al look, y que consiguen elevar el vestido a otro nivel de elegancia y sofisticación.