El fondo de armario de Mango es todo lo que necesitamos para una renovación completa para el mejor look de primavera

Antes de lo que imaginas, las temperaturas altas volverán a las ciudades y empezarás a lucir esos conjuntos que mirabas en esos días de lluvia y frío. Por ese motivo, antes de que llegue ese momento es buena ocasión de mirar el armario y renovar o actualizar las prendas. Seguramente pensabas que tenías todas las tendencias que necesitas, pero no es así. Después de tener los vaqueros estrella de Amelia Bono y el jersey de Zara que tiene Carmen Gimeno, ahora toca el turno de adentrarse y mejorar el fondo de armario en una sola marca. En Mango tenemos todo lo que necesitamos para diseñar los mejores outfits repletos de estilo.

Para nuestra misión de renovación de armario, marcas como Mango nos ayudan, y a la vez nos presenta los mejores diseños para esta temporada. En su página web, han estrenado una sección con el título: Fondo de armario. Gracias a esta categoría ya no tendremos ningún problema para tener los básicos de 10.

¿Cuántas veces hemos visto los outfits de Grace Villarreal y hemos querido todas sus prendas? Ella nos lo pone igual de fácil que Mango, porque la creadora de contenido siempre utiliza las prendas de esta firma. Por este motivo, y por mucho más que verás con la guía que hemos hecho, todas las prendas que necesitas están a continuación.

No nos podemos olvidar que Mango hace moda para todo tipo de mujer. La franja de edad y la silueta no están dentro de las características de la firma, y por ese todo el mundo encuentra ese diseño que siempre quiso. No obstante, no pienses que en esta lista habrá estampados vivos o colores neón. Aquí solo hay básicos que funciona con los tonos más estrambóticos.

BLUSA LYOCELL OVERSIZE (29,99 €)

Blusa blanca con diseño oversize. FOTO: Mango

Una blusa blanca es un básico que no puede faltar en tu armario. Combina a la perfección con un vaquero de tiro alto o una minifalda de cuero. Nos encanta el diseño oversize y la fluidez que tiene esta prenda.

TOP LENCERO SATINADO (15,99 €)

Top lencero satinado en tono rosa. FOTO: Mango

Al igual que siempre tenemos que tener ese pintalabios que nos siente fenomenal, también hay que tener un top lencero sexy y atrevido. Mañana es sábado noche y con esta prenda vas a conquistar a todo el mundo.

PANTALÓN RECTO TIRO ALTO (27,99 €)

Pantalón recto de traje. FOTO: Mango

Con la anterior blusa blanca, sí escoges este pantalón recto de traje en tono marrón estarás fantástica para ir a una reunión de trabajo. ¿Tienes 50 años y no encuentras un pantalón que molde bien la figura? Aquí tienes la prenda que necesitas.

FALDA PIEL COSTURAS (149,99 €)

Falda piel con diseño midi. FOTO: Mango

Como necesitas un vaquero de tiro alto en cualquier momento de tu vida, una falda estilo midi en tono blanco es igual o más importante. Elegante y sutil serán los dos adjetivos que añadirás con facilidad a tu mejor look.

ZAPATO SALÓIN ASIMÉTRICO (29,99 €)

Zapato negro con punta. FOTO: Mango

Si tienes una boda, comunión o bautizo dentro de poco, estos zapatos negros con tacón cómodo y elegante, serán tu salvación. Te aseguramos que serás la invitada perfecta.

BOLSO SACO PIEL (39,99 €)

Bolso con piel de serraje. FOTO: Mango

Al igual que tienes muchos bolsos minis, seguro que ya tienes muy utilizado ese bolso XXXL, donde metes de todo. Toca renovar este accesorio y nosotras te proponemos este bolso efecto piel en diseño saco.

AMERICANA DOBLE BOTONADURA (59,99 €)

Americana con diseño corto. FOTO: Mango

La última joya que hemos encontrado en el fondo de armario de Mango es esta americana corta. Solo con ver esta prenda comprenderás porque la hemos puesto en esta guía.